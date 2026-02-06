Παραδόσεις και συμβολισμοί

Οι εορτασμοί διαρκούν 15 ημέρες και περιλαμβάνουν καθαρισμούς σπιτιών, κόκκινα διακοσμητικά για τύχη, πυροτεχνήματα και παραδοσιακά γλυκά όπως τα tangyuan. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικογενειακή γιορτή στην Κίνα, με εκατομμύρια ταξιδιώτες να επιστρέφουν στις πατρίδες τους.

Στην κινεζική αστρολογία, το Πύρινο Άλογο συμβολίζει δυναμισμό και ανεξαρτησία. Συνδυάζει την ταχύτητα και την ελευθερία του Αλόγου με τη δημιουργικότητα και τη μεταμορφωτική δύναμη του στοιχείου της Φωτιάς.

Επιρροές και χαρακτηριστικά του Έτους του Πύρινου Αλόγου

Η χρονιά αναμένεται να φέρει δράση, ταχύτητα και ριζικές αλλαγές, ευνοώντας την ηγεσία και τις νέες πρωτοβουλίες. Παράλληλα, ενισχύει τη ζωτικότητα, την κοινωνικότητα και τις φιλοδοξίες, απαιτώντας όμως ισορροπία για αποφυγή υπερβολών.

Το στοιχείο της Φωτιάς εκφράζει έντονη Γιανγκ ενέργεια, συνδεδεμένη με την πρόοδο και την αισιοδοξία. Οι αστρολόγοι προβλέπουν ότι το 2026 θα είναι χρονιά σημαντικών αλλαγών σε προσωπικό και παγκόσμιο επίπεδο, με έμφαση σε έρωτα, καριέρα και ταξίδια.

Για ορισμένα ζώδια, όπως ο Τίγρης και το Πρόβατο, η χρονιά αναμένεται ευνοϊκή, ενώ για όσους ανήκουν στο ίδιο ζώδιο –το Άλογο– θεωρείται Ben Ming Nian, δηλαδή χρονιά μεγάλων μεταβολών.

Κάθε ζώδιο καλείται να κινηθεί με διαφορετική στρατηγική, ανάλογα με τις επιρροές που δέχεται από το στοιχείο της φωτιάς.

Προβλέψεις ανά ζώδιο

Ποντικός: Μια χρονιά αντιθέσεων, με αυξημένο άγχος λόγω γρήγορων ρυθμών. Αποφύγετε το ρίσκο και επιδιώξτε σταθερότητα και έλεγχο στις αποφάσεις σας.

Βόδι: Η ενέργεια της χρονιάς σας ωθεί στη δράση. Κλείστε εκκρεμότητες και δείξτε ευελιξία στην εργασία· η επιμονή θα φέρει αποτελέσματα.

Τίγρης: Ευνοϊκή περίοδος με τύχη σε καριέρα, ταξίδια και ηγετικούς ρόλους. Το Άλογο λειτουργεί ως σύμμαχός σας, ενισχύοντας τη δυναμική σας παρουσία.

Λαγός: Υπερβολική ένταση και πίεση απαιτούν προσοχή. Επικεντρωθείτε στην ξεκούραση και σε επαφή με τη φύση για να διατηρήσετε την εσωτερική σας ισορροπία.

Δράκος: Δημιουργικότητα και κοινωνικότητα βρίσκονται στο προσκήνιο. Προσοχή όμως σε παρορμητικές δαπάνες και υπερβολές που μπορεί να αποσταθεροποιήσουν τα οικονομικά σας.

Φίδι: Ηρεμία και απόσταση φέρνουν καρπούς. Απολαύστε τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας, επιλέγοντας προσεκτικά τις κινήσεις σας.

Άλογο: Το δικό σας Ben Ming Nian σηματοδοτεί μεγάλες αλλαγές σε καριέρα και προσωπική ζωή. Μείνετε προσγειωμένοι και αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις.

Πρόβατο: Συναισθηματική πληρότητα και οικογενειακή θαλπωρή. Η χρονιά είναι ιδανική για γάμο, απόκτηση παιδιού και ανάπτυξη της προσωπικής σας ζωής.

Πίθηκος: Ευκαιρίες σε καινοτομίες και νέες ιδέες. Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή στην υπερβολική αυτοπεποίθηση που μπορεί να οδηγήσει σε λάθη.

Πετεινός: Οργάνωση και πειθαρχία οδηγούν σε επαγγελματική αναγνώριση. Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες για προαγωγή και εξέλιξη.

Σκύλος: Περίοδος δικαίωσης και χαράς. Η αισιοδοξία επιστρέφει μέσα από φιλίες, κοινωνικές επαφές και εξωστρέφεια μετά από μια φάση εσωστρέφειας.

Χοίρος: Θετικές εκπλήξεις και ουσιαστικές εξελίξεις σε σχέσεις και οικονομικά. Κινείστε με σταθερότητα και ρεαλισμό για να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες.

Παγκόσμιοι εορτασμοί

Στην Ευρώπη, το Δουβλίνο προγραμματίζει εννιαήμερο φεστιβάλ από τις 14 έως τις 22 Φεβρουαρίου, με εκθέσεις τέχνης, παραστάσεις και κινηματογραφικές προβολές. Ξεχωρίζει το γεύμα της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς στις 12 Φεβρουαρίου και το Σεληνιακό Καρναβάλι στην οδό Drury με χορούς λιονταριών και δράκων.

Στο Παρίσι, η περιοχή Belleville θα φωτιστεί από φαναράκια στις 21 και 22 Φεβρουαρίου, με δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις και αγορά ασιατικού street food. Το Huatian Chinagora στο Alfortville θα ξεκινήσει νωρίτερα, με πυροτεχνήματα στις 16 Φεβρουαρίου και χορό λιονταριών στις 17 Φεβρουαρίου.

Στο Λονδίνο, οι εορτασμοί κορυφώνονται στις 21 και 22 Φεβρουαρίου στην πλατεία Trafalgar και στο Chinatown, όπου θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη παρέλαση κινεζικών λιονταριών και δράκων στην Ευρώπη. Προηγουμένως, στις 7-8 Φεβρουαρίου, το Woolwich Works θα φιλοξενήσει Έκθεση Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς με πάνω από 90 περίπτερα φαγητού και χειροτεχνίας.

Ασία και Ειρηνικός

Στη Σιγκαπούρη, το River Hongbao γιορτάζει την 40ή επέτειό του με πυροτεχνήματα στους Gardens by the Bay (15-18 Φεβρουαρίου) και γιγάντιες εκθέσεις φαναριών. Η φωταγώγηση της Chinatown ξεκινά στις 30 Ιανουαρίου, ενώ οι διαγωνισμοί χορού του λιονταριού θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Φεβρουαρίου.

Στο Σίδνεϊ, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 17 έως τις 27 Φεβρουαρίου, με ειδικά μενού, πολιτιστικά εργαστήρια και φεστιβάλ δρόμου. Το The Hills Shire θα κλείσει την κεντρική οδό Castle Hill στις 28 Φεβρουαρίου για μια μεγάλη γιορτή με ασιατική κουζίνα, μουσική και πυροτεχνήματα.

Βόρεια Αμερική

Στην Καλιφόρνια, το Disneyland California Adventure φιλοξενεί 31ήμερο εορτασμό έως τις 22 Φεβρουαρίου, με την Πομπή της Σεληνιακής Νέας Χρονιάς της Μουλάν και γευστικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ασιατική κουζίνα.

Στο Σαν Φρανσίσκο, η Chinatown διοργανώνει Block Party κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του Super Bowl LX, ενώ η μεγάλη Παρέλαση της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου.

Η πρόεδρος της Hills Chinese Association, Anna Hu, υπογράμμισε τη σημασία των φετινών εκδηλώσεων, σημειώνοντας ότι «το Έτος του Αλόγου συμβολίζει την επιτυχία και την καλή τύχη, καθιστώντας τη γιορτή ιδιαίτερα σημαντική».