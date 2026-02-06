Η Κινέζικη Πρωτοχρονιά του 2026, γνωστή και ως Φεστιβάλ της Άνοιξης, ξεκινά στις 17 Φεβρουαρίου, με την παραμονή να γιορτάζεται στις 16 Φεβρουαρίου και τους εορτασμούς να ολοκληρώνονται στις 3 Μαρτίου με το Φεστιβάλ Φαναριών.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα