Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή στη Μουσκάτ του Ομάν.

Η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να ανοίξει τη συζήτηση με τις ΗΠΑ, εκτός από το πυρηνικό της πρόγραμμα και για τους βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και για τον ρόλο των περιφερειακών της συμμάχων, σύμφωνα με τους New York Times.

Η ιρανική πλευρά φέρεται να έκανε αυτή την παραχώρηση αφού «όλοι προχώρησαν σε μικρές παραχωρήσεις», έπειτα από την έντονη αντιπαράθεση της Τετάρτης που οδήγησε στην προσωρινή ακύρωση των συνομιλιών. Παρά ταύτα, οι επαφές αναμένεται να παραμείνουν επικεντρωμένες κυρίως στο πυρηνικό πρόγραμμα και στις τεχνολογικές δυνατότητες του Ιράν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Οι διαπραγματεύσεις κόντεψαν να καταρρεύσουν λόγω διαφωνιών σχετικά με το εύρος της ατζέντας. Η Τεχεράνη ζητούσε να συζητηθεί αποκλειστικά το πυρηνικό ζήτημα, ενώ η Ουάσινγκτον επέμενε να τεθούν στο τραπέζι και οι βαλλιστικοί πύραυλοι, τα περιφερειακά δίκτυα πληρεξουσίων του Ιράν και άλλα θέματα ασφαλείας.

Ο ρόλος των Αράβων μεσολαβητών

Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, Άραβες μεσολαβητές επιχείρησαν να πείσουν την Τεχεράνη να αποδεχθεί τη διευρυμένη ατζέντα που ζητούσαν οι Αμερικανοί. Μέχρι πρότινος, οι Ιρανοί είχαν διαμηνύσει, ότι θα συμμετάσχουν μόνο εφόσον η συζήτηση περιοριστεί στο πυρηνικό θέμα.

Παράλληλα, το Ιράν ζήτησε να μεταφερθεί ο τόπος των διαπραγματεύσεων από την Τουρκία στο Ομάν, όπου είχαν διεξαχθεί πέρυσι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Εμμένει στις θέσεις της η Ουάσιγκτον

Το βράδυ της Τετάρτης, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν τελικά στη Μουσκάτ, στις 10 το πρωί της Παρασκευής.

Μετά τη δήλωση αυτή, σύμφωνα με την Jerusalem Post, Άραβες μεσολαβητές προσπάθησαν να πείσουν την αμερικανική πλευρά να αποσύρει την απαίτηση για διευρυμένη ατζέντα, προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των συνομιλιών.

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον παρέμεινε σταθερή στη θέση της ότι οι συνομιλίες πρέπει να καλύπτουν ευρύτερα ζητήματα πέραν του πυρηνικού προγράμματος, επιμένοντας σε μια πιο συνολική προσέγγιση.