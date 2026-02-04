Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, με το διπλωματικό θερμόμετρο να ανεβαίνει ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών της Παρασκευής. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο NBC News, έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ», σε μια περίοδο όπου η ένταση συνυπάρχει με τις προσπάθειες διαλόγου.

Διαφωνία για τον τόπο και τη μορφή των συνομιλιών

Αρχικά, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη φέρονταν να έχουν συμφωνήσει σε συνάντηση στις 6 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και περιφερειακών παρατηρητών. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά επιδίωξε αλλαγή σχεδιασμού, προκρίνοντας έμμεσες διμερείς διαπραγματεύσεις στο Ομάν, υπό τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Τεχεράνη ότι δεν αποδέχονται αλλαγή τοποθεσίας. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τους είπαμε ότι είναι αυτό ή τίποτα, και εκείνοι απάντησαν: «Εντάξει, τότε τίποτα».

Παρά τις αρχικές διαψεύσεις και τις αντικρουόμενες πληροφορίες, το Reuters μετέδωσε ότι ο Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε τελικά πως οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στη Μουσκάτ του Ομάν, περίπου στις 10 π.μ. την Παρασκευή. Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος συναίνεσε στη μεταφορά μετά από παροτρύνσεις Αράβων ηγετών, σηματοδοτώντας μια πρώτη υποχώρηση σε οργανωτικό επίπεδο.

Σκληρή ατζέντα από την Ουάσινγκτον

Η Τεχεράνη επιδιώκει να περιορίσει τη διαπραγμάτευση αποκλειστικά στο πυρηνικό της πρόγραμμα και στην άρση των κυρώσεων, απορρίπτοντας οποιαδήποτε συζήτηση για τις αμυντικές της δυνατότητες.

Αντίθετα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον θέτει ευρύτερους όρους. Όπως δήλωσε, μια ουσιαστική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

το βεληνεκές των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν,

την υποστήριξη σε τρομοκρατικές οργανώσεις,

το πυρηνικό πρόγραμμα,

και τη μεταχείριση των πολιτών στο εσωτερικό της χώρας.

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είναι έτοιμος να συμμετάσχει, ωστόσο μέχρι πρότινος δεν υπήρχε οριστική επιβεβαίωση της συνάντησης, λόγω των αντικρουόμενων μηνυμάτων από την ιρανική πλευρά.

Διπλωματία ή νέα ρήξη;

Από τις αρχές του έτους, οι σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν κινούνται μεταξύ απειλών και δηλώσεων περί διαλόγου, με μεσολαβήτριες χώρες να επιχειρούν να γεφυρώσουν το χάσμα.

Η μεταφορά των συνομιλιών στο Ομάν ενδέχεται να λειτουργήσει ως συμβιβαστική λύση στο διαδικαστικό σκέλος. Ωστόσο, το ουσιαστικό χάσμα στην ατζέντα παραμένει βαθύ.

Οι επόμενες ώρες και ημέρες θα κρίνουν αν οι δύο πλευρές μπορούν να μετατρέψουν την ένταση σε διαπραγμάτευση ή αν η ήδη εύθραυστη σχέση τους θα οδηγηθεί σε νέα κλιμάκωση.