Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ», την ώρα που οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο.

Οι διαπραγματεύσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή βρίσκονται πλέον στον «αέρα», καθώς – σύμφωνα με το Axios – η ιρανική πλευρά υπαναχώρησε από όσα είχαν συμφωνηθεί σχετικά με τον τόπο και τη μορφή των συνομιλιών.

Δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι συνομιλίες ουσιαστικά ακυρώθηκαν όταν το Ιράν επιχείρησε να τροποποιήσει τους ήδη συμφωνημένους όρους.

Όπως σημειώνεται, η Τουρκία είχε μεσολαβήσει για τη διεξαγωγή των επαφών στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα πλαίσιο που προέβλεπε απευθείας διάλογο ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και ευρύτερες περιφερειακές συζητήσεις που θα περιλάμβαναν το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, τη στήριξη ένοπλων οργανώσεων και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τεχεράνη ζήτησε τη μεταφορά των συνομιλιών στο Ομάν και τον αποκλεισμό άλλων χωρών από τη διαδικασία, κίνηση που η Ουάσινγκτον ερμήνευσε ως προσπάθεια περιορισμού της ατζέντας αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα. Οι ΗΠΑ απέρριψαν το αίτημα, διαμηνύοντας ότι η συμφωνία είναι «όλα ή τίποτα», με την ιρανική πλευρά να απαντά: «Τότε τίποτα».

«Δεν θέλαμε να δείξουμε ευελιξία, γιατί αν υπάρξει συμφωνία, πρέπει να είναι πραγματική», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν επιθυμεί «επιστροφή στο παλιό μοντέλο».

Άλλος αξιωματούχος προειδοποίησε πως, αν δεν επιτευχθεί σύντομα μια ουσιαστική συμφωνία, «θα εξεταστούν άλλες επιλογές», αφήνοντας σαφείς αιχμές για ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης.