Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αρχικά προγραμματισμένες στην Κωνσταντινούπολη, αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο Ομάν, σύμφωνα με δηλώσεις Άραβα διπλωμάτη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι Ιρανοί ζήτησαν τη συνάντηση στο Ομάν και οι Αμερικανοί ενέκριναν την τοποθεσία, ενώ οι όροι και οι προϋποθέσεις βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Η κατάσταση σχετικά με τις συνομιλίες παραμένει ρευστή και ενδέχεται να αλλάξει.

Υπενθυμίζεται ότι, την Τρίτη ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ένα ιρανικό drone που πλησίασε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, όπως δήλωσε ένας αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Το ιρανικό drone Shahed-139 πετούσε προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

Μόσχα: Η πρόταση του Ιράν για το ουράνιο είναι ακόμη στο τραπέζι

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η πρόταση για την μεταφορά του ουρανίου από το Ιράν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα αμβλύνει τις ανησυχίες των ΗΠΑ βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι, αλλά είναι ζήτημα της Τεχεράνης να αποφασίσει εάν θα το μεταφέρει ή όχι.

«Η Ρωσία είχε προτείνει κάποτε στο Ιράν να εξάγει τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουράνιου στο έδαφος της. Η πρόταση αυτή είναι ακόμη στο τραπέζι», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Μόνο οι Ιρανοί έχουν το δικαίωμα να τα διαθέσουν, όπως και να αποφασίσουν εάν τα εξαγάγουν έξω από την επικράτεια του Ιράν σε περίπτωση θετικής απόφασης πού θα τα εξαγάγουν ή όχι» δήλωσε η ίδια.