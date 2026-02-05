Οι γερμανικές Αρχές συνέλαβαν έναν 27χρονο Έλληνα για τον θάνατο 36χρονου ελεγκτή τρένων μετά από βίαιη επίθεση σε τρένο στη νοτιοδυτική Γερμανία, κοντά στο Λάντστουλ.

Στη σύλληψη ενός 27χρονου Έλληνα προχώρησαν οι γερμανικές Αρχές, μετά τον θάνατο 36χρονου ελεγκτή τρένων που υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από βίαιη επίθεση κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων στη νοτιοδυτική Γερμανία, κοντά στο Λάντστουλ. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και κύμα θλίψης σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το επεισόδιο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, κοντά στο Κάιζερσλαουτερν. Ο 36χρονος ελεγκτής τουρκικής καταγωγής, Σερκάν Κ., ζήτησε από τέσσερις επιβάτες να επιδείξουν τα εισιτήριά τους. Ένας εξ αυτών δεν διέθετε έγκυρο εισιτήριο και του ζητήθηκε να αποβιβαστεί από το τρένο.

Την ώρα που το τρένο ξεκινούσε, ο 26χρονος φερόμενος δράστης επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον ελεγκτή, χτυπώντας τον επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι.

Εγκεφαλική αιμορραγία

Ο ελεγκτής κατέρρευσε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή περίπου 24 ώρες αργότερα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της νεκροψίας, που ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Ζάαρμπρυκεν, ο θάνατός του οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία, συνέπεια των χτυπημάτων που δέχθηκε στο κεφάλι.

Όπως διευκρινίστηκε, ο δράστης χρησιμοποίησε μόνο τα χέρια του, χωρίς μαχαίρι ή άλλο επικίνδυνο αντικείμενο.

Έρευνα

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο 26χρονος είναι Έλληνας υπήκοος, χωρίς μόνιμη δηλωμένη κατοικία στη Γερμανία. Όπως δήλωσε, διαμένει στο Λουξεμβούργο, ενώ δεν υπάρχουν προηγούμενες καταδίκες ή αστυνομικά αρχεία σε βάρος του στη χώρα.

Μετά την απολογία του ενώπιον δικαστικού λειτουργού, κρίθηκε προφυλακιστέος. Η υπόθεση διερευνάται ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του τρένου.

Πένθος στους σιδηροδρομικούς

Ein Familienvater und Ehemann-ehrlicher Mensch der nur seinen Job machte wurde https://t.co/uoBFjfV49F Zukunft wird jeder Zugbegleiter Angststörungen haben und sich fragen was ist,wenn es mich erwischt? Der Täter ist Migrant und das Opfer auch. Zugbegleiter sind auch Menschen… pic.twitter.com/C6scdbgbtP — Azad Aydin (@Azadi77) February 4, 2026

Ο θάνατος του 36χρονου προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους εργαζομένους των σιδηροδρόμων σε όλη τη Γερμανία. Την Τετάρτη τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, μετά από κάλεσμα του συνδικάτου EVG.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Deutsche Bahn, Έβελιν Πάλα, δήλωσε «σοκαρισμένη και βαθιά λυπημένη», τονίζοντας: «Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτή τη φρικτή πράξη βίας και τον εντελώς παράλογο θάνατο του συναδέλφου μας. Σήμερα είναι μια σκοτεινή ημέρα για τους εργαζομένους στους σιδηροδρόμους σε ολόκληρη τη χώρα».

Ο Σερκάν Κ. εργαζόταν επί 15 χρόνια στη Deutsche Bahn και ζούσε στο Λούντβιχσχαφεν. Ήταν μονογονέας και πατέρας δύο αγοριών, ηλικίας 11 και 13 ετών. Τα παιδιά του βρέθηκαν στο πλευρό του τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο, χωρίς να προλάβουν να τον δουν να συνέρχεται από το κώμα.

Συγγενείς και φίλοι τον περιέγραψαν ως ήρεμο, ευγενικό και πρόθυμο άνθρωπο, με έντονη κοινωνική δράση. Στα τελευταία του γενέθλια είχε ζητήσει αντί για δώρα να συγκεντρωθούν χρήματα για την αντικαρκινική βοήθεια.

Μετά το τραγικό περιστατικό, η σιδηροδρομική κοινότητα της Γερμανίας ζητά άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων. Εκπρόσωπος της EVG ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα η σιδηροδρομική οικογένεια παγώνει. Ένα τέτοιο περιστατικό δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ».