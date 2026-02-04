Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 26χρονος Έλληνας που κατηγορείται για την επίθεση και τον θανάσιμο τραυματισμό ελεγκτή τρένου στη Γερμανία.

Ο κατηγορούμενος προσήχθη ενώπιον των δικαστικών αρχών, όπου και αποφασίστηκε η κράτησή του, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται.

Το χρονικό του εγκλήματος στη Γερμανία

Το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας σε περιφερειακή αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λάντστουλ προς το Κάιζερσλάουτερν, στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 36χρονος ελεγκτής, κατά τη διάρκεια τυπικού ελέγχου εισιτηρίων, εντόπισε τον 26χρονο χωρίς έγκυρο εισιτήριο. Όταν του ζητήθηκε να αποβιβαστεί στον επόμενο σταθμό, ο επιβάτης αντέδρασε βίαια.

Βάσει των στοιχείων της δικογραφίας, ο δράστης επιτέθηκε στον υπάλληλο, καταφέροντάς του πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Ο ελεγκτής κατέρρευσε εντός του συρμού και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις ιατρικές προσπάθειες, υπέκυψε στα τραύματά του τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της περιοχής

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 26χρονο στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης δεν διαθέτει μόνιμη κατοικία στη Γερμανία. Την Τρίτη οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου δικαστή, ο οποίος εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και διέταξε την προφυλάκισή του, κρίνοντας τον ύποπτο φυγής.

Η Εισαγγελία διενεργεί έρευνα για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής για τον ακριβή προσδιορισμό της αιτίας θανάτου, στοιχείο που ενδέχεται να μεταβάλει το κατηγορητήριο.

Η διοίκηση της Deutsche Bahn [Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι] εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του εργαζομένου, ενώ ως ένδειξη πένθους τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της περιοχής.

Η διευθύντρια των σιδηροδρόμων εξέφρασε τη λύπη της μετά το θάνατο του ελεγκτή

Η διευθύντρια των σιδηροδρόμων, Evelyn Palla ανέφερε σε ανακοίνωσή της αφότου πληροφορήθηκε το συμβάν: «Ο τραγικός θάνατος με αφήνει άναυδη και λυπημένη. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στους συγγενείς του Serkan C., στους φίλους και στους συναδέλφους του. Όλοι μας στη Deutsche Bahn καταδικάζουμε με την μεγαλύτερη αυστηρότητα αυτή την τρομερή βία και τον εντελώς άσκοπο θάνατο του συναδέλφου μας. Όλοι μας πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί συμβαίνουν συνεχώς τέτοιες εκρήξεις βίας. Εμείς, οι πολιτικοί, η κοινωνία, πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για όλους τους σιδηροδρομικούς υπαλλήλους της χώρας. Εμείς στη σιδηροδρομική εταιρεία πενθούμε».