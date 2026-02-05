Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πολυκατοικία στη Μουμπάι της Ινδίας, όταν δέσμη από μπαλόνια πάρτι εξερράγη μέσα σε ανελκυστήρα, τυλίγοντας τους επιβαίνοντες στις φλόγες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κτίριο Amol Tower, στην περιοχή Goregaon. Τα μπαλόνια, γεμάτα με εύφλεκτο αέριο, πήραν φωτιά λίγα δευτερόλεπτα αφότου ο μεταφορέας τα τοποθέτησε στο ασανσέρ.

Η 21χρονη φοιτήτρια Χιμάνι Ταπρίγια υπέστη εγκαύματα στα χέρια, τον λαιμό και την κοιλιά, ενώ τραυματίστηκε και ο 32χρονος διανομέας Ράτζου Κουμάρ Μαχάτο. Ο τελευταίος μετέφερε τα μπαλόνια για λογαριασμό κατοίκου της πολυκατοικίας, ενόψει γενεθλίων.

Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, οι δύο τραυματίες και ένας τρίτος επιβάτης του ανελκυστήρα κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με το CCTV, η Ταπρίγια μπήκε πρώτη στο ασανσέρ, ακολουθούμενη από τον διανομέα και έναν ακόμη άνδρα, λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Οι τρεις πρόλαβαν να βγουν τρέχοντας, ενώ οι φλόγες συνέχιζαν να μαίνονται μέσα στον κλειστό χώρο. Οι αρχές της Μουμπάι ανακοίνωσαν ότι σχηματίστηκε δικογραφία για αμέλεια σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος που πούλησε τα μπαλόνια, καθώς δεν παρείχε οδηγίες ασφαλείας στον μεταφορέα.

Όπως δήλωσαν οι αστυνομικοί, «ο Τζάισβαλ έχει κατηγορηθεί βάσει του άρθρου 125 του Bharatiya Nyaya Sanhita (αμέλεια) και του επιδόθηκε σχετική ειδοποίηση». Η έρευνα έδειξε ότι ο Μαχάτο μετέφερε περίπου 10 έως 12 αερόστατα που είχαν παραγγελθεί για οικογενειακή γιορτή.

Η Ταπρίγια, η οποία είχε μόλις φτάσει από την πόλη Σουράτ της πολιτείας Γκουτζαράτ, περιέγραψε: «Μόλις μπήκα στο ασανσέρ, ο άνδρας με τα μπαλόνια μπήκε πίσω μου. Ξαφνικά έγινε έκρηξη και ένιωσα έντονο κάψιμο στο δεξί μου χέρι, τον λαιμό και την κοιλιά».

Παρόμοιο περιστατικό στο Ουζμπεκιστάν

Το συμβάν αυτό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από ανάλογη έκρηξη στο Ουζμπεκιστάν, όπου μπαλόνια γιορτής μετατράπηκαν σε πύρινη σφαίρα. Η Νόζα Ουσμάνοβα, από την πόλη Μπουχάρα, τραυματίστηκε ελαφρά όταν κεράκι σε τούρτα ήρθε σε επαφή με υδρογονογεμάτα μπαλόνια.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τη νεαρή να παραλαμβάνει τα δώρα της έξω από κατάστημα, όταν οι φλόγες άναψαν ξαφνικά. Η ίδια και οι φίλοι της κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς η φωτιά έσβησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.