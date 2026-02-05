Αν και παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχει τίποτα πιο βαρετό» από έναν διάδρομο γυμναστικής, ο Βραζιλιάνος Πέπε Φιαμοντσίνι κάλυψε 188 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες σε αυτό το μηχάνημα, σπάζοντας ένα αξιοπερίεργο παγκόσμιο ρεκόρ.

Στον διάδρομο που είχε τοποθετηθεί σε ένα ανοιχτό γυμναστήριο, με θέα τη θρυλική παραλία Ιπανέμα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ο Πέπε έτρεξε, από τις 9 το πρωί της Τετάρτης μέχρι τις 9 το πρωί σήμερα, απόσταση μεγαλύτερη από τέσσερις μαραθώνιους. Η επίδοσή του αναμένεται να αναγνωριστεί επισήμως από το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, που παρακολούθησε την προσπάθειά του μέσω βίντεο και είχε στείλει και παρατηρητές επί τόπου.

Για να πετύχει τον στόχο του, ο 35χρονος άνδρας έκανε μόνο μερικά μικρά διαλείμματα, για να αλλάξει παπούτσια ή για να πάει στην τουαλέτα.

«Αυτοπροσδιορίζομαι με μια λέξη: περίεργος. Είμαι περίεργος για να δω πού φτάνουν οι δυνατότητές μου», αποκάλυψε ο Βραζιλιάνος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αυτή η «περιέργεια» ξεκίνησε εν μέσω της πανδημίας της Covid-19, όταν βρισκόταν σε καραντίνα. «Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, όμως ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα σπορ στη διάρκεια της καραντίνας. Κλεισμένος σε ένα διαμέρισμα, έκανα προπόνηση και γράφτηκα σε έναν αγώνα τριάθλου Ironman», αφηγήθηκε. «Πίστευα τότε ότι το Ironman ήταν το μέγιστο των δυνατοτήτων μου: 3,8 χιλιόμετρα κολύμβηση, 180 χιλιόμετρα ποδηλασία, 42 χιλιόμετρα τρέξιμο. Αλλά όταν τελείωσα, σκέφτηκα: Και τώρα, τι κάνουμε;».

Συνέχισε έτσι σε έναν αγώνα Ultraman, όπου οι αθλητές καλύπτουν διπλάσιες αποστάσεις σε σύγκριση με τον Ironman. Αλλά ούτε κι αυτό του ήταν αρκετό.

Για να ωθήσει τον εαυτό του στα όριά του ο Πέπε Φιαμοντσίνι άρχισε να σπάει παγκόσμια ρεκόρ. Το πρώτο, το συνέτριψε τον Μάιο του 2023, όταν διέσχισε τις αλυκές Ουγιούνι της Βολιβίας, μια απόσταση 170 χιλιομέτρων, σε 33 ώρες, τέσσερα λεπτά και δέκα δευτερόλεπτα. Οι αλυκές είναι ένα απέραντο λευκό τοπίο σε υψόμετρο 3.600 μέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, όπου η θερμοκρασία την ημέρα φτάνει τους 30 βαθμούς και τη νύχτα πέφτει στους -10.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 55 ώρες.

«Και τότε σκέφτηκα: σωματικά, πάμε καλά, ας περάσουμε στο πνευματικό επίπεδο. Τι βαριέμαι περισσότερο απ’ όλα; Να τρέχω ασταμάτητα επί τόπου, σε έναν διάδρομο γυμναστικής», εξήγησε.

Τον Οκτώβριο, έσπασε το δεύτερο ρεκόρ του: 110 χιλιόμετρα μέσα σε 12 ώρες, σε διάδρομο γυμναστικής. Ήταν όμως μόνο το «ορεκτικό», πριν από το τρίτο ρεκόρ, που το έσπασε σήμερα.