Ο Ολυμπιακός υπέβαλε την ευρωπαϊκή του λίστα στην UEFA για τον ενδιάμεσο νοκ-άουτ γύρο του Champions League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να καταθέτει τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για τα παιχνίδια με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Η προθεσμία για την κατάθεση των λιστών έκλεισε το βράδυ της Πέμπτης (05/02), και οι νταμπλούχοι Ελλάδας ανακοίνωσαν τις επιλογές τους. Από τη λίστα απουσιάζει ο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ενώ αντίθετα περιλαμβάνονται οι Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον, οι οποίοι πήραν τις θέσεις των Ρόμαν Γιάρεμτσκουκ και Γκάμπριελ Στρεφέτσα, οι οποίοι συνέχισαν τις καριέρες τους σε Λιόν και Πάρμα αντίστοιχα.

Στη λίστα Β’ δηλώθηκαν οι Μουζακίτης και Λιατσικούρας, ενώ εκτός αυτής παραμένει ο Πνευμονίδης, ο οποίος φαίνεται να μετακομίζει στον Ατρόμητο.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase

Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης.

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο.

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης.

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Αντρέ Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Κλέιτον.

Μη γηγενείς (17): Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Ταρέμι, Αντρέ Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Νασιμέντο.