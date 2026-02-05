Δημοφιλή
Ο Χάμες Ροντρίγκες αλλάζει τις ομάδες σαν τα «πουκάμισα» – Ποια είναι η επόμενη ομάδα του
Ο Χάμες Ροντρίγκες είναι έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς αναμένεται να συνεχίσει στο MLS με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, όπως αναφέρει το Athletic. Ο Κολομβιανός άσος, που είναι ελεύθερος μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Λεόν στο Μεξικό στις 31 Δεκεμβρίου, διατήρησε σε καλή κατάσταση την φυσική του κατάσταση πραγματοποιώντας […]
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς – Τελείωσε η προθεσμία ανταλλαγών
Η περίοδος των ανταλλαγών στο NBA ολοκληρώθηκε χωρίς κάποια κίνηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς. Η τελευταία ημέρα της trade deadline ήταν γεμάτη εντυπωσιακές εξελίξεις και φημολογίες, με αρκετές ομάδες να προσπαθούν να αποκτήσουν τον ηγέτη των Μπακς. Από τον Δεκέμβριο και καθ’ όλη τη διάρκεια […]
Με Αντίνο και Τετέι η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού
Τη νέα λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις νοκ άουτ αναμετρήσεις του Europa League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός. Νέα πρόσωπα είναι οι Αντίνο, Τετέι και Ερνάντεθ, εκτός έμειναν οι νεοαποκτηθέντες Σισοκό, Παντελίδης, Κοντούρης και Τσάβες. Η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλιού αποτελείται από τους: Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Τετέι, Σάντσες, […]
Γουόκαπ εν όψει Βίρτους: «Σε όλους τους οπαδούς μας χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ»
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου στις 21:15 για την 27η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τη Dubai BC. Ο Τόμας Γουόκαπ παραχώρησε δηλώσεις στο επίσημο σάιτ του συλλόγου, αναφερόμενος τόσο στο επικείμενο παιχνίδι όσο και στον MVP του Ιανουαρίου, Σάσα […]
Ιδανικό ξεκίνημα για Μπενζεμά: Γκολάρα στα πρώτα 30 λεπτά με την Αλ Χιλάλ (video)
Ο Καρίμ Μπενζεμά έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο με τη φανέλα της Αλ Χιλάλ, ανοίγοντας το σκορ μόλις 30 λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης με την Αλ Οκχτούντ. Ο 39χρονος επιθετικός, που αποχώρησε πρόσφατα από την Αλ Ιτιχάντ λόγω οικονομικών προβλημάτων της ομάδας, έδειξε ξανά την ικανότητά του να βρίσκεται στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή. […]