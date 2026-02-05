Φλαβονοειδή, πολυφαινόλια και καροτενοειδή από καθημερινά τρόφιμα προσφέρουν καρδιοπροστατευτική δράση και αντιγηραντικά οφέλη για το δέρμα, σύμφωνα με νέα μελέτη στο Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Οι βιοδραστικές αυτές ενώσεις, που βρίσκονται σε μούρα, πράσινο τσάι, καρότα και ξηρούς καρπούς, επιδεικνύουν ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν την ανάγκη για κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, ώστε να επιβεβαιωθούν τα οφέλη και να προωθηθούν νέες θεραπείες και διατροφικές παρεμβάσεις.

Φλαβονοειδή, πολυφαινόλια και καροτενοειδή που περιέχονται σε καθημερινά τρόφιμα φαίνεται να προσφέρουν διπλό όφελος για τον οργανισμό, συμβάλλοντας τόσο στην καρδιοπροστασία όσο και στην αντιγήρανση του δέρματος. Τα ευρήματα προέρχονται από νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι φυσικές αυτές ενώσεις, που υπάρχουν σε τρόφιμα όπως τα μούρα, το πράσινο τσάι, τα καρότα και οι ξηροί καρποί, διαθέτουν ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Οι ιδιότητές τους φαίνεται να ενισχύουν την αγγειακή λειτουργία και να βελτιώνουν τη δομή του δέρματος.

Οι μηχανισμοί δράσης και τα αποτελέσματα

Η ομάδα της Δρ. Ελίζαμπεθ Μίλερ από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια ανέλυσε δεκάδες φυσικές ουσίες για τη βιολογική τους επίδραση. Η μελέτη έδειξε ότι αρκετές από αυτές ενεργοποιούν γονίδια που σχετίζονται με την παραγωγή κολλαγόνου, συμβάλλοντας στη μείωση των ρυτίδων και στη βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος.

Ταυτόχρονα, οι ίδιες ενώσεις μειώνουν την οξείδωση της LDL χοληστερόλης και ενισχύουν τη λειτουργία των αγγείων, περιορίζοντας τον κίνδυνο αθηροσκλήρωσης.

Σε πειραματικά μοντέλα με κυτταρικές καλλιέργειες και ποντίκια, η κουερσετίνη —που απαντάται σε κρεμμύδια και μήλα— αύξησε την παραγωγή κολλαγόνου κατά περίπου 30% και μείωσε την αρτηριακή πίεση κατά 15%. Αντίστοιχα, η επιγαλλοκατεχίνη γαλλική (EGCG) του πράσινου τσαγιού βελτίωσε την ελαστικότητα του δέρματος κατά 25% και μείωσε τη φλεγμονή των αγγείων.

Οι βιολογικοί δρόμοι και οι προοπτικές

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι οι ενώσεις αυτές επιδρούν μέσω μηχανισμών που μέχρι σήμερα αποδίδονταν κυρίως σε φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Μεταξύ αυτών είναι η ενεργοποίηση της οδού Nrf2, που ενισχύει την αντιοξειδωτική άμυνα των κυττάρων, και η αναστολή της NF-κB, που σχετίζεται με φλεγμονώδεις διεργασίες.

Τα αποτελέσματα ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως καλλυντικά με αντιγηραντική και καρδιοπροστατευτική δράση, αλλά και συμπληρώματα διατροφής που στοχεύουν συνολικά στη βελτίωση της υγείας.

Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα δεδομένα βρίσκονται ακόμη σε προκλινικό στάδιο. Απαιτούνται εκτεταμένες κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους για να καθοριστούν ασφαλείς και αποτελεσματικές δοσολογίες.

Ποια τρόφιμα είναι πλούσια σε αυτές τις ενώσεις

Μέχρι τότε, οι ειδικοί συστήνουν διατροφή πλούσια σε τρόφιμα που περιέχουν αυτές τις ουσίες, όπως μούρα, πράσινο τσάι, σκούρα σοκολάτα, ξηρούς καρπούς και πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

Κουερσετίνη : Κρεμμύδια (ιδιαίτερα κόκκινα), μήλα, μούρα, σταφύλια, μπρόκολο, κάπαρη, πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

: Κρεμμύδια (ιδιαίτερα κόκκινα), μήλα, μούρα, σταφύλια, μπρόκολο, κάπαρη, πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Επιγαλλοκατεχίνη γαλλική (EGCG) : Πράσινο και μαύρο τσάι, μήλα, αχλάδια.

: Πράσινο και μαύρο τσάι, μήλα, αχλάδια. Ρεσβερατρόλη : Κόκκινα σταφύλια, κόκκινο κρασί (με μέτρο), μούρα, φιστίκια, σκούρα σοκολάτα.

: Κόκκινα σταφύλια, κόκκινο κρασί (με μέτρο), μούρα, φιστίκια, σκούρα σοκολάτα. Κουρκουμίνη : Κουρκουμάς (ριζώματα και σκόνη).

: Κουρκουμάς (ριζώματα και σκόνη). Λουτεΐνη και Ζεαξανθίνη (καροτενοειδή): Σπανάκι, kale, μπρόκολο, καλαμπόκι, πράσινες πιπεριές, αυγά (κρόκος).

(καροτενοειδή): Σπανάκι, kale, μπρόκολο, καλαμπόκι, πράσινες πιπεριές, αυγά (κρόκος). Ανθοκυανίνες : Μύρτιλλα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα, μαύρη σοκολάτα, κόκκινο λάχανο.

: Μύρτιλλα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα, μαύρη σοκολάτα, κόκκινο λάχανο. Κατεχίνες: Πράσινο τσάι, κακάο, μήλα, αχλάδια, ρόδι.

Συμβουλή: Προτίμησε τα τρόφιμα ωμά ή ελαφρώς μαγειρεμένα για μέγιστη απορρόφηση και συνδύασέ τα με υγιή λίπη, όπως το ελαιόλαδο, για καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα.

Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της διατροφής ως βασικού παράγοντα πρόληψης χρόνιων παθήσεων, σε μια εποχή όπου η γήρανση του πληθυσμού αυξάνει τα καρδιαγγειακά και δερματολογικά προβλήματα. Παράλληλα, ενισχύει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για φυσικές λύσεις με πολλαπλά οφέλη για την υγεία.