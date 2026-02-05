Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, όπου ένα βρέφος μόλις έξι μηνών έχασε τη ζωή του.

Το παιδί, ξένης καταγωγής, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο από συγγενικά του πρόσωπα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.News, νωρίτερα στο βρέφος είχε δοθεί γάλα, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον τελευταίο καιρό, τα περιστατικά με τους αιφνίδιους θανάτους βρεφών δυστυχώς δείχνουν να αυξάνονται. Στιε 28 Ιανουαρίου, αντίστοιχο τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όπου ένα κοριτσάκι μόλις επτά ημερών έχασε τη ζωή του.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, το βρέφος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», έχοντας προηγουμένως παραληφθεί από την περιοχή της Καλλιθέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά από τον πατέρα και τη θεία του σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού, καθώς αυτό βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Εκεί διαπιστώθηκε ότι δεν είχε σφυγμό και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο «Αγία Σοφία», οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες επί περίπου 40 λεπτά για να το επαναφέρουν στη ζωή. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, το βρέφος κατέληξε.