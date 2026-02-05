Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης, ο γνωστός επιχειρηματίας που άφησε το αποτύπωμά του στη νυχτερινή ζωή της Ελλάδας.

Ο Λάκης Ραπτάκης «έφυγε» αιφνίδια το απόγευμα της Πέμπτης, σε ηλικία 79 ετών, στο σπίτι του στη Γλυφάδα, έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Η απώλειά του αφήνει πίσω ένα μεγάλο κενό στον χώρο του ελληνικού nightlife, τον οποίο σφράγισε με την παρουσία και τη δραστηριότητά του. Η πορεία του στον χώρο της διασκέδασης υπήρξε εντυπωσιακή. Τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, ο Λάκης Ραπτάκης κυριάρχησε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, διαχειριζόμενος έως και 46 νυχτερινά μαγαζιά. Ανάμεσά τους τα θρυλικά Tiffany’s και Disco 51, εμπνευσμένα από το Studio 54 της Νέας Υόρκης, αλλά και τα Prive, Loft και Φιξ, που καθόρισαν την εποχή τους.

Το όνομά του συνδέθηκε και με τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως λόγω της πολυσυζητημένης σχέσης του το 1998 με τη Βάνα Μπάρμπα, η οποία διήρκεσε περίπου δύο χρόνια. Ο έντονος έρωτάς τους είχε απασχολήσει τα Μέσα, ενώ ο χωρισμός τους στις αρχές του 2000 συνοδεύτηκε από επεισοδιακές καταστάσεις και δικαστικές αντιπαραθέσεις.

Η Βάνα Μπάρμπα είχε καταγγείλει τότε ότι δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι της, κάνοντας λόγο για ζήλια, καθώς βρισκόταν σε νέα σχέση με τον Αναστάση Μαρασλή, μετέπειτα πατέρα της κόρης της. Από την πλευρά του, ο Ραπτάκης υποστήριζε πως της είχε δανείσει 50 εκατομμύρια δραχμές, κάτι που η ηθοποιός αρνιόταν μέσω του δικηγόρου της.

Τα επόμενα χρόνια οι δύο τους άφησαν πίσω τις διαφορές τους. Η Βάνα Μπάρμπα είχε δηλώσει πρόσφατα ότι οι σχέσεις τους αποκαταστάθηκαν και πως ο Λάκης Ραπτάκης ήταν ένας άνθρωπος που της φέρθηκε με σεβασμό.

Η πορεία και η παρακαταθήκη του

Ο Λάκης Ραπτάκης ξεκίνησε την καριέρα του με πείσμα και φιλοδοξία από πολύ νεαρή ηλικία. Με δανεικά κεφάλαια από συγγενείς άνοιξε το πρώτο του μαγαζί το 1978, σηματοδοτώντας την αρχή μιας λαμπρής διαδρομής. Κάθε νέο εγχείρημά του γινόταν αμέσως talk of the town, καθώς κατάφερνε να συνδυάζει την πολυτέλεια με την πρωτοπορία στη διασκέδαση.

Εμπνευσμένος από τα ταξίδια του στο εξωτερικό, ο Ραπτάκης άλλαξε ριζικά τη μορφή της νυχτερινής ζωής στην Ελλάδα, δημιουργώντας χώρους που άφησαν εποχή. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε αργότερα, ιδιαίτερα μετά την αποτυχημένη προσπάθεια επέκτασης στη Νέα Υόρκη, παρέμεινε ενεργός στην Αθήνα και αγαπητός στον κόσμο της διασκέδασης μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του.