Για τη ζωή και την πορεία της, τις ανασφάλειες που έκρυβε πίσω από την εικόνα της, τις επιλογές που έκανε, αλλά και στα πράγματα που άφησε πίσω της μίλησε ανήμερα την Πρωτοχρονιά στην εκπομπή «Στούντιο 4» η Βάνα Μπάρμπα.

Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με την ομορφιά, την καριέρα και τη μητρότητα, αποκαλύπτοντας πλευρές της ζωής της που δεν είχε εκφράσει στο παρελθόν. Όπως είπε, η ειλικρίνεια ήταν πάντα το βασικό της όπλο, ακόμη κι όταν η εικόνα της δημιουργούσε προσδοκίες που η ίδια δεν είχε επιλέξει.

«Η ειλικρίνεια, ρε παιδιά, κέρδισε. Είπα και τα λάθη μου έκανα και τα στραβά μου, τα παραδέχτηκα. Το σέξι προφίλ μού το φόρεσαν πριν το επιλέξω. Δεν το επέλεξα. Δεν το γνώριζα. Μέσα σε όλο αυτό που κουβαλάει η ομορφιά, τώρα πια νιώθω ότι είχα μια αθωότητα. Δεν καταλάβαινα το σέξινες, ήμουν φοβερά ανασφαλής. Δεν έβλεπα ούτε τη δύναμη της ομορφιάς μου», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο μοναδικό της όνειρο, που δεν είχε σχέση με τη φήμη ή τη δόξα, αλλά με την ανάγκη της για ελευθερία. «Ένα όνειρο είχα πάντα. Ένα. Ούτε να γίνω σταρ, ούτε να γίνω μεγάλη ηθοποιός. Ήθελα να είμαι ελεύθερη. Με έπνιγε ο καθωσπρεπισμός της επαρχίας. Το ’σκασα για να μην παντρευτώ. Χόρεψα στον αρραβώνα με κόκκινο φόρεμα και ήξερα ότι θα φύγω έτσι κι αλλιώς. Έβαλα στην τσάντα μου το σκισμένο “Ρομάντσο” και έφυγα. Αυτό είναι η μοίρα. Τα παιχνίδια της μοίρας».

Η μητρότητα και οι δυσκολίες

Η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε και στη μητρότητα, αποκαλύπτοντας πόσο δύσκολο ήταν να μεγαλώσει μόνη της την κόρη της, Φαίδρα. Όπως είπε, η απόφαση να αποκτήσει παιδί ήταν συνειδητή, αλλά η πραγματικότητα αποδείχθηκε απαιτητική. «Ήθελα να κάνω παιδί, ήμουν 37 χρονών, έμενα στην Πλάκα και ήμουν στο πικ της καριέρας και μου έλειπε κάτι, κάτι μεγάλο πια. Είχα ζήσει μια μεγάλη και υπέροχη ζωή και όταν ήρθε αυτό το δώρο από τον Θεό, μου άλλαξε όλη τη ζωή.

Δεν ήξερα πόσο δύσκολο θα ήταν να μεγαλώσω μόνη μου το παιδί. Δεν ήξερα πόσο δύσκολο, επώδυνο και ανόητο είναι να μεγαλώσω μόνη μου ένα παιδί, γιατί δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις μόνη σου ένα παιδί, είναι λάθος. Το παιδί χρειάζεται δύο, απλά ήμουν άτυχη και “πλήρωσα” τη δημοσιότητά μου. Δεν θα μπορούσε να με αντέξει ο μπαμπάς της Φαίδρας, δηλαδή θα το πλήρωνε συνέχεια», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.