Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μείωση κατά 700 πρακτόρων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα.

Η μείωση οφείλεται στην «άνευ προηγουμένου» συνεργασία της ICE με τους αιρετούς σερίφηδες της Μινεσότα, αρμόδιους για τις κομητειακές φυλακές.

Μετά την αποχώρηση των 700 πρακτόρων, θα παραμείνουν περίπου 2.000 στην περιοχή της Μινεσότα.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη μείωση κατά 700 ατόμων του αριθμού των πρακτόρων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, σύμφωνα με δηλώσεις του «τσάρου των συνόρων» του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν.

Ο Τραμπ είχε αναπτύξει φέτος χιλιάδες ένοπλους πράκτορες μέσα και γύρω από τη Μινεάπολη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες. Ο Χόμαν εξήγησε ότι η απόφαση για την αποχώρηση μέρους των δυνάμεων βασίζεται στην «άνευ προηγουμένου» συνεργασία της υπηρεσίας με τους αιρετούς σερίφηδες της Μινεσότα, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις κομητειακές φυλακές.

Μετά την αποχώρηση των 700 πρακτόρων, θα παραμείνουν περίπου 2.000 στελέχη της ICE στην Πολιτεία. «Δεν είχαμε ποτέ τέτοιου είδους συνεργασία, σε τέτοιο επίπεδο με τις τοπικές αρχές», υπογράμμισε ο Χόμαν.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Χόμαν τόνισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στον στόχο των μαζικών απελάσεων. «Για να είμαι ξεκάθαρος, ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει πλήρως να επιτύχει τον στόχο των μαζικών απελάσεων κατά τη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης και οι ενέργειες επιβολής του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης θα συνεχίζονται καθημερινά σε όλη αυτή τη χώρα», ανέφερε. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε μια υπόσχεση. Και δεν έχουμε λάβει διαφορετικές εντολές», πρόσθεσε.

Η αποχώρηση των πρακτόρων τίθεται σε ισχύ άμεσα, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν αφορά αποκλειστικά τη Μινεάπολη ή ολόκληρη την Πολιτεία της Μινεσότα.

Τον Ιανουάριο, δύο διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους στη Μινεάπολη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, γεγονός που προκάλεσε μαζικές κινητοποιήσεις και ένταση στην πόλη.

Ο Χόμαν έκανε επίσης γνωστό ότι σχεδιάζεται ο εξοπλισμός όλων των πρακτόρων της ICE με κάμερες σώματος σε εθνικό επίπεδο, δίνοντας ωστόσο προτεραιότητα σε εκείνους που υπηρετούν στη Μινεάπολη.