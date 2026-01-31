Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την απελευθέρωση του 5χρονου Λίαμ Κονέχος Ράμος και του πατέρα του από το South Texas Family Residential Center στο Τέξας.

Ο Λίαμ και ο πατέρας του συνελήφθησαν στη Μινεάπολη και μεταφέρθηκαν σε κέντρο κράτησης οικογενειών στο Τέξας, όπου κρατούνται πάνω από μία εβδομάδα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για την πολιτική μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ και έθεσε το ερώτημα τι συμβαίνει με τα παιδιά όταν οι γονείς τους συλλαμβάνονται από την ICE.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες διέταξε την απελευθέρωση του 5χρονου Λίαμ Κονέχος Ράμος και του πατέρα του από το South Texas Family Residential Center στο Ντίλι του Τέξας, όπως ανέφερε στο CNN πηγή με γνώση της απόφασης το Σάββατο.

Ο Λίαμ και ο πατέρας του συνελήφθησαν από πράκτορες μετανάστευσης έξω από το σπίτι τους, στη χιονισμένη αυλή των προαστίων της Μινεάπολης και μεταφέρθηκαν 2.000 χιλιόμετρα μακριά, σε κέντρο κράτησης οικογενειών στο Τέξας, όπου κρατούνται για περισσότερο από μία εβδομάδα. Σύμφωνα με το San Antonio Express-News, που δημοσίευσε πρώτο την είδηση, η εντολή του δικαστηρίου προβλέπει την αποφυλάκιση του παιδιού και του πατέρα του έως την Τρίτη (3/2), ενώ η υπόθεσή τους συνεχίζει να εξετάζεται από το αρμόδιο δικαστήριο μετανάστευσης.

Η υπόθεση του Λίαμ – και η χαρακτηριστική φωτογραφία όπου ένας πράκτορας κρατά την τσάντα του με τον Spider-Man, ενώ το παιδί κοιτάζει φοβισμένο κάτω από ένα σκουφάκι με ζωγραφισμένο λαγουδάκι – προκάλεσε έντονες αντιδράσεις απέναντι στην πολιτική μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ. Το περιστατικό αναζωπύρωσε το ερώτημα: τι συμβαίνει με τα παιδιά όταν οι γονείς τους συλλαμβάνονται αιφνιδιαστικά από την ICE;

Αν και οι εκτεταμένες επιχειρήσεις σύλληψης αφορούν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, κυρίως παράνομους εγκληματίες, έχουν οδηγήσει επίσης στην κράτηση νόμιμων κατοίκων, οικογενειών και μικρών παιδιών. Ο Λίαμ είναι το τέταρτο παιδί από τη σχολική του περιφέρεια που απομακρύνθηκε από πράκτορες μετανάστευσης μέσα σε δύο εβδομάδες, σύμφωνα με το Columbia Heights Public Schools.

Το Σαββατοκύριακο, ένα ακόμη μικρό παιδί επεστράφη στη μητέρα του στη Μινεάπολη, έπειτα από παρόμοια κράτηση και μεταφορά στο Τέξας μαζί με τον πατέρα του, γεγονός που εντείνει τη δημόσια ανησυχία για τον τρόπο εφαρμογής των μεταναστευτικών πολιτικών στις ΗΠΑ.