Δικαστής απέρριψε το αίτημα για προσωρινή διαταγή που ζητούσε την παύση των επιχειρήσεων καταστολής της ICE στη Μινεάπολη, παρά αγωγή πολιτειακών αξιωματούχων για παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων.

Η δικαστής Κέιτ Μενέντες αναγνώρισε τις σοβαρές και οδυνηρές συνέπειες των τακτικών της ICE στη Μινεσότα, όπως πυροβολισμούς και ρατσιστικές αναγνωρίσεις, χωρίς όμως να κρίνει επαρκή τα επιχειρήματα για έκδοση προσωρινής εντολής.

Ένα ομοσπονδιακό εφετείο πρόσφατα ανέτρεψε δικαστική εντολή που περιόριζε τις αλληλεπιδράσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ με διαδηλωτές στη Μινεσότα.

Η δικαστής Κέιτ Μενέντες απέρριψε αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής που θα ανέστειλε τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη, μετά από αγωγή που είχαν καταθέσει πολιτειακοί αξιωματούχοι της Μινεσότα. Η αγωγή κατηγορούσε ομοσπονδιακούς πράκτορες για εκτεταμένες παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Μινεσότα παρουσίασε επαρκή στοιχεία ότι οι τακτικές των πρακτόρων της ICE, όπως οι πυροβολισμοί και οι αναγνωρίσεις με βάση φυλετικά χαρακτηριστικά, έχουν «βαθιές και ακόμη και οδυνηρές συνέπειες για την Πολιτεία της Μινεσότα, τη Μινεάπολις και τους κατοίκους της».

Ωστόσο, η δικαστής έκρινε ότι τα επιχειρήματα των εναγόντων δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την έκδοση προσωρινής εντολής. Υπενθύμισε επίσης ότι πρόσφατα ομοσπονδιακό εφετείο είχε ανατρέψει άλλη απόφαση που περιόριζε τις αλληλεπιδράσεις της ICE με διαδηλωτές στη Μινεσότα.

Η υπόθεση και οι αντιδράσεις

Η αγωγή στόχευε να σταματήσει ή να περιορίσει μια επιχείρηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας είχαν αποσταλεί χιλιάδες πράκτορες στη Μινεάπολη και το Σεντ Πολ. Η επιχείρηση αυτή πυροδότησε εβδομάδες διαδηλώσεων και συνδέθηκε με τις δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει τη νομική μάχη. «Αυτή η απόφαση δεν αλλάζει αυτά που έχουν βιώσει οι άνθρωποι εδώ – φόβο, αναστάτωση και ζημιά που προκλήθηκε από μια ομοσπονδιακή επιχείρηση που δεν ανήκε ποτέ στη Μινεάπολη εξαρχής», σημείωσε σε ανακοίνωσή του.

Αντίθετα, η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, χαιρέτισε την εξέλιξη με ανάρτησή της στο X, κάνοντας λόγο για μια «τεράστια νομική νίκη». Επεσήμανε ακόμη ότι η δικαστής που εξέδωσε την απόφαση είχε διοριστεί από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.