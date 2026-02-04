Εδώ και πέντε μέρες και συγκεκριμένα από τις 30/1 του 2026, έχει αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ της ΠΑΕ ΑΕΚ, το με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5927570 το από 28/01/2026 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία προχωρά σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού 10.000.000 ευρώ, άνευ εξασφαλίσεων και μηδενικού επιτοκίου!

Το ομολογιακό δάνειο διαιρούμενο σε είκοσι ομολογίες ονομαστικής αξίας 500.000 ευρώ εκάστη και τιμή έκδοσης στο άρτιο, πενταετούς διάρκειας, θα εκδοθεί εφάπαξ ή τμηματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του προγράμματος έκδοσης του δανείου με συμβάσεις κάλυψης και διαθέσεων ομολογιών και θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «Πρόγραμμα»), ενώ θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση!

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι παριστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της, έχουν ήδη δηλώσει την παραίτησή τους από το δικαίωμα προτίμησης στο Ομολογιακό Δάνειο.

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι ο εκάστοτε ομολογιούχος θα διαθέτει το δικαίωμα μετατροπής του συνόλου ή μέρους των ομολογιών που κατέχει σε κοινές, ονομαστικές μετοχές μετά δικαίωμα ψήφου της ΠΑΕ.

Η δε διαδικασία μετατροπής θα λαμβάνει χώρα με ευθύνη των Ομολογιούχων ως εξής: Πέντε εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη του Δανείου, ο Ομολογιούχος θα ειδοποιεί εγγράφως την Εταιρεία περί της άσκησης της επιλογής μετατροπής.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, υπάρχουν πάρα πολλές εικασίες και φήμες που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά και φυσικά δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, αναφορικά με το ποιος θα βάλει τα λεφτά αυτά στην ΠΑΕ ΑΕΚ, από τη στιγμή δε που οι παριστάμενοι μέτοχοι έχουν δηλώσει την παραίτησή τους από το δικαίωμα προτίμησης.

Θα ήταν τεράστιο ρίσκο να πει ο οποιοσδήποτε το παραμικρό για κάτι το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Όλα όμως συνηγορούν είτε ότι υπάρχει ένα γκρουπ ατόμων που επιθυμεί να συνεισφέρει στην ΠΑΕ είτε υπάρχει ένα άτομο που σταδιακά θα θέλει να έχει εμπλοκή και πρόσφατα επέστρεψε στις… επάλξεις.

Υπογραμμίζω για να μην παρεξηγηθώ, ότι προς το παρόν, δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό, πέρα από την ενημέρωση που προκύπτει από το ΓΕΜΗ της ΠΑΕ ΑΕΚ.