Θραύσματα του κορωνοϊού που παραμένουν στον οργανισμό μετά τη διάσπασή του, φαίνεται πως δεν είναι αδρανή. Νέα μελέτη δείχνει ότι αυτά τα λεγόμενα «ζόμπι» υπολείμματα όχι μόνο προκαλούν φλεγμονή σε περιπτώσεις Long Covid, αλλά και καταστρέφουν κρίσιμα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 30 επιστήμονες από διάφορες χώρες, αποκαλύπτει ότι η καταστροφή του ιού μέσα στο σώμα αφήνει πίσω πρωτεϊνικά θραύσματα με ενεργό δράση. Όπως αναφέρει το Science Alert, τα θραύσματα αυτά επιτίθενται επιλεκτικά σε ανοσοκύτταρα με συγκεκριμένη μορφολογία.

«Αυτά τα θραύσματα στοχεύουν ένα συγκεκριμένο είδος καμπυλότητας στις μεμβράνες των κυττάρων», εξηγεί ο βιομηχανικός μηχανικός Gerard Wong από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες προσθέτει επίσης ότι: «Τα κύτταρα που έχουν αιχμές, σχήμα αστεριού ή πολλά πλοκάμια, καταστέλλονται κατά προτίμηση».

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα δενδριτικά κύτταρα, που λειτουργούν ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης έναντι ιών, καθώς και τα Τ λεμφοκύτταρα CD8+ και CD4+, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξόντωση μολυσμένων κυττάρων. Η μείωση των Τ κυττάρων έχει καταγραφεί και σε προηγούμενες μελέτες και πλέον εξετάζεται ως πιθανό διαγνωστικό εργαλείο για το Long Covid.

Οι άγνωστοι μηχανισμοί του Long Covid

Η ύπαρξη διαφορετικών τύπων πρωτεϊνικών θραυσμάτων ενδέχεται να εξηγεί γιατί άτομα με προϋπάρχουσες ανοσολογικές διαταραχές είναι πιο ευάλωτα, ακόμη κι αν θεωρούνται κατά τα άλλα υγιή. Τα ευρήματα ρίχνουν επίσης φως σε ένα από τα παράδοξα της παραλλαγής Όμικρον.

Παρότι η παραλλαγή Όμικρον ήταν ιδιαίτερα μεταδοτική, αποδείχθηκε λιγότερο επικίνδυνη από προηγούμενα στελέχη. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό οφείλεται στο ότι διασπάται σε περισσότερα και λιγότερο επιθετικά πρωτεϊνικά κομμάτια, τα οποία δεν καταστρέφουν σε τόσο μεγάλο βαθμό τα βασικά ανοσοκύτταρα, οδηγώντας έτσι σε μικρότερη εξάντληση του ανοσοποιητικού.

Παρά την εντύπωση ότι η πανδημία έχει περάσει, ο Covid-19 εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι ευθύνεται για περίπου 100.000 θανάτους ετησίως, ενώ το 2024 έως και 17 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με Long Covid. Νεότερες μελέτες δείχνουν επίσης ότι ο κίνδυνος εμφάνισης της πάθησης αυξάνεται με τις επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PNAS, ενισχύει την εικόνα του Long Covid ως μιας σύνθετης και βιολογικά ενεργής κατάστασης, οι μηχανισμοί της οποίας μόλις αρχίζουν να γίνονται κατανοητοί.