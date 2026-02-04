Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας έκρινε ένοχο έναν 23χρονο για βιασμό της συνομήλικης συντρόφου του το 2021, κατά τη διάρκεια πάρτι ενηλικίωσης στο Βόλο.

Η απόφαση ελήφθη με οριακή πλειοψηφία 4 προς 3, με τρεις ενόρκους να μειοψηφούν υπέρ της αθώωσης.

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών με αναστολή και υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση 3.000 ευρώ στην παθούσα.

Στον κατηγορούμενο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, ενώ σε πρώτο βαθμό είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό της μεταεφηβικής ηλικίας με ποινή πέντε ετών με αναστολή.

Κατά την απολογία του, ο 23χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η ερωτική συνεύρεση έγινε με τη συγκατάθεση της 18χρονης. Ισχυρίστηκε πως δεν είχε κλειδώσει την πόρτα, ούτε την άρπαξε από τα μαλλιά, όπως εκείνη ανέφερε στην καταγγελία της, δηλώνοντας άγνοια για τον λόγο που προχώρησε στην αναφορά στην Αστυνομία.

Η κατάθεση της παθούσας

Η νεαρή γυναίκα, στην κατάθεσή της, περιέγραψε τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2021, τα οποία φέρεται να συνέβησαν στο σπίτι φίλου τους. Όπως ανέφερε, ζήτησε από τον 18χρονο να τη συνοδεύσει στον πάνω όροφο για να αλλάξει ρούχα, καθώς εκείνος είχε το κλειδί του δωματίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο νεαρός κλείδωσε την πόρτα, της έβγαλε τα ρούχα και την ακινητοποίησε, πιέζοντάς της τα χέρια. Όταν εκείνη φώναξε, της έκλεισε το στόμα, ωστόσο, λόγω της δυνατής μουσικής, κανείς δεν άκουσε τις εκκλήσεις της. Η ίδια κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος την άρπαξε από τα μαλλιά και τη βίασε, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της να σταματήσει.

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Αντώνης Ξηρός, δήλωσε ότι η απόφαση του δικαστηρίου αποτέλεσε δικαίωση για την καταγγέλλουσα και την οικογένειά της, οι οποίοι υπέστησαν μεγάλη ψυχολογική ταλαιπωρία. Όπως επισήμανε, «Πρέπει όλοι, γυναίκες και άνδρες, να βρίσκουν το θάρρος και τη δύναμη να καταγγέλλουν τέτοιες πράξεις. Όσοι έχουν υποστεί κακοποίηση να μιλούν και να απευθύνονται στις αρχές», κατέληξε ο δικηγόρος.