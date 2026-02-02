Ο 56χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 78χρονης θείας του στις Σέρρες ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για απολογία, η οποία ορίστηκε για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026.

Η κατηγορία εναντίον του έχει μεταβληθεί σε βιασμό κατά εξακολούθηση, ενώ οι δύο δικηγόροι του παρέλαβαν τη δικογραφία και το κατηγορητήριο για να ετοιμάσουν το απολογητικό υπόμνημα.

Οι συνήγοροι του κατηγορουμένου υπογράμμισαν την ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας από τα μέσα ενημέρωσης, επισημαίνοντας τον κίνδυνο μόνιμου στιγματισμού σε περίπτωση αθώωσης.

Νέα προθεσμία για απολογία ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια Σερρών ο 56χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 78χρονης θείας του, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. Η απολογία του αναμένεται να δοθεί αύριο, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026. Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου σε χωριό των Σερρών.

Το πρωί της Δευτέρας, ο 56χρονος παρουσιάστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, Ιωάννα Μπάτζιου και Νίκο Γιάντσιο. Οι συνήγοροι παρέλαβαν τη δικογραφία και το κατηγορητήριο, ζητώντας χρόνο για την προετοιμασία του απολογητικού υπομνήματος. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η κατηγορία έχει μετατραπεί σε βιασμό κατά εξακολούθηση.

Σε δηλώσεις τους στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι συνήγοροι του κατηγορούμενου υπογράμμισαν την ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας. «Ο στιγματισμός των προσώπων γύρω από τον δράστη δυστυχώς δεν μπορεί να αποκατασταθεί σε μεταγενέστερη τυχόν απαλλαγή του», ανέφερε η κ. Μπάτζιου, σημειώνοντας ότι ο εντολέας της είναι πατέρας ανήλικων παιδιών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 56χρονος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη και οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέως, η οποία του απήγγειλε κατηγορίες για βιασμό κατά εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη μέσα στο σπίτι της 78χρονης, με τον κατηγορούμενο –γιο του αδελφού της– να κακοποιεί σεξουαλικά την ηλικιωμένη.

Η 78χρονη κατήγγειλε ότι είχε υποστεί κακοποίηση και στο παρελθόν, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τους μώλωπες στο σώμα της. Η καταγγελία έγινε όταν κατάφερε να επικοινωνήσει με συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ. το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 56χρονο το ίδιο βράδυ, εντός του αυτοφώρου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε αρχικά στην ανακρίτρια Σερρών, η οποία του όρισε συνήγορο υπεράσπισης και του έδωσε προθεσμία να απολογηθεί. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, Νίκος Γιάντσιος, ο 56χρονος δηλώνει αθώος, υποστηρίζοντας ότι όλα συνέβησαν με τη συναίνεση της θείας του.