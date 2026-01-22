Μια υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας και απόπειρας βιασμού εξετάζεται στο Ηράκλειο, με πρωταγωνιστές έναν 27χρονο άνδρα και μια 22χρονη γυναίκα.

Ο 27χρονος φέρεται να απειλούσε τη νεαρή με δημοσιοποίηση γυμνών φωτογραφιών της και να επιχείρησε να τη βιάσει κατά τη συνάντησή τους, από την οποία εκείνη κατάφερε να διαφύγει.

Ο φερόμενος δράστης έστειλε τις φωτογραφίες σε φίλη της 22χρονης, που κατήγγειλε το περιστατικό με τη βοήθεια των γονέων της στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Μια νέα υπόθεση revenge porn συγκλονίζει το Ηράκλειο Κρήτης, καθώς οι αστυνομικές αρχές ερευνούν μία σοβαρή καταγγελία που αφορά 27χρονο άνδρα και 22χρονη κοπέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 27χρονος ο οποίος είχε γνωριστεί με την 22χρονη μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να απειλούσε την 22χρονη κοπέλα με τη δημοσιοποίηση γυμνών φωτογραφιών της, τις οποίες είναι άγνωστο μέχρι στιγμής πώς κατάφερε να έχει στην κατοχή του. Στη συνέχεια ο 27χρονος ζήτησε να τη συναντήσει σε σημείο που της υπέδειξε ο ίδιος, με την ίδια να αποδέχεται την πρόσκληση. Ωστόσο, κατά τη συνάντηση -σύμφωνα με την καταγγελία- ο 27χρονος επιχείρησε να βιάσει την νεαρή κοπέλα.

Η 22χρονη αντιστάθηκε σθεναρά στον καταγγλλόμενο και κατάφερε να διαφύγει. Ωστόσο, η αντίδρασή της αυτή φέρεται να προκάλεσε την εκδικητική μανία του 27χρονου, ο οποίος προφανώς θέλοντας να την τιμωρήσει και να την εξευτελίσει κοινωνικά, φέρεται να έκανε πράξη τις απειλές του, στέλνοντας το ευαίσθητο υλικό σε φιλικό πρόσωπο της κοπέλας.

Η καταγγελία της 22χρονης στην Αστυνομία

Η νεαρή κοπέλα παρά το σοκ από το γεγονός ότι ο 27χρονος προέβη σε revenge porn σε βάρος της, δεν λύγισε στις πιέσεις του 27χρονου και ενημέρωσε αμέσως τους γονείς της για όσα είχαν συμβεί, αποκαλύπτοντας τους όλο το ιστορικό της γνωριμίας και τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε. Μαζί με την οικογένειά της, μετέβη χθες Τετάρτη (21/1) στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 27χρονο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε βάρος του σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων μέσω εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn).

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί πλέον ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου, προκειμένου να του ασκηθεί ποινική δίωξη και να παραπεμφθεί σε ανακριτή για να απολογηθεί.