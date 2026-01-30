Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στις Σέρρες, όπου ένας 56χρονος συνελήφθη και κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του, στο χωριό όπου διαμένουν. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, μέσα στο σπίτι της ηλικιωμένης γυναίκας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία της ίδιας της 78χρονης, η οποία, παρά τη σοβαρή κατάσταση της υγείας της και το γεγονός ότι είναι καθηλωμένη στο κρεβάτι, φέρεται να κατήγγειλε ότι ο ανιψιός της προχώρησε σε σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της. Η κόρη της ηλικιωμένης, η οποία αντιμετωπίζει και η ίδια κινητικά προβλήματα, ενημερώθηκε για το περιστατικό και προχώρησε άμεσα στην ειδοποίηση της Αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Σερρών, οι οποίοι, μετά τη συλλογή των πρώτων στοιχείων και τις καταθέσεις, προχώρησαν στη σύλληψη του 56χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού και της κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, κατηγορίες που θεωρούνται ιδιαιτέρως βαριές από τη νομοθεσία.

Η 78χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ευρήματα και να συνδράμουν στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό παρείχαν στην ηλικιωμένη την απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική φροντίδα.

Ο 56χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών, όπου θα κληθεί να απολογηθεί για τις πράξεις που του αποδίδονται. Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, εξετάζοντας κάθε στοιχείο με ιδιαίτερη προσοχή, λόγω της σοβαρότητας και της ευαισθησίας της.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, φέρνοντας στο προσκήνιο για ακόμη μία φορά το ζήτημα της προστασίας των ηλικιωμένων και των ευάλωτων ατόμων από κακοποιητικές συμπεριφορές, ακόμη και μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.