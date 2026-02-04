Ένας 15χρονος στη Θεσσαλονίκη φέρεται να βιάστηκε από έναν 26χρονο Παλαιστίνιο σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή της Πολίχνης.

Το περιστατικό, που βιντεοσκοπήθηκε από τον 26χρονο, φέρεται να συνέβη τον Οκτώβριο, μετά από επαφή μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Ο 26χρονος πρώτα οδήγησε τον ανήλικο σε sex shop πριν τον οδηγήσει στο σημείο του εγκλήματος, ενώ ο 15χρονος αντιμετωπίζει ψυχικό νόσημα.

Στιγμές φρίκης καταγγέλλεται ότι έζησε ένας 15χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού από έναν 26χρονο Παλαιστίνιο.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έγιναν στις Αρχές, ο 26χρονος φέρεται να βίασε τον ανήλικο σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή της Πολίχνης, ενώ βιντεοσκοπούσε την πράξη του. Το περιστατικό τοποθετείται χρονικά τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέγγισε τον 15χρονο μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 26χρονος συναντήθηκε με τον ανήλικο και αρχικά τον οδήγησε σε sex shop. Στη συνέχεια, τον μετέφερε στο εγκαταλελειμμένο κτήριο, όπου και φέρεται να διέπραξε τον βιασμό. Ο ανήλικος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιμετωπίζει ψυχικό νόσημα.

Από την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε ο 15χρονος προέκυψαν ευρήματα που ενισχύουν την εκδοχή του βιασμού, σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών.

Η σύλληψη και οι δικαστικές εξελίξεις

Ο 26χρονος εντοπίστηκε χθες από την Ελληνική Αστυνομία. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, επιχειρήθηκε έρευνα στην οικία που είχε δηλώσει ως τόπο διαμονής, παρουσία διερμηνέα και εκπροσώπου της δικαστικής αρχής. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι είχε αλλάξει κατοικία και αρνήθηκε να αποκαλύψει τη νέα του διεύθυνση, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για απείθεια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της απείθειας. Η δίκη αναβλήθηκε για αύριο, Πέμπτη (5/2), ενώ ο 26χρονος παραμένει υπό κράτηση.