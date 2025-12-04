Σοκάρει η υπόθεση αρπαγής και βιασμού μίας 16χρονης Ρομά από ομόφυλους της στα Σταθέικα Αργολίδας, με την Αστυνομία να προχωρά σε συνολικά πέντε συλλήψεις.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, μία οικογένεια Ρομά και συγκεκριμένα ο 41χρονος πατέρας, η 36χρονη σύζυγος του, οι δύο γιοι τους 18 και 19 ετών και η σύντροφος του ενός ηλικίας 15 ετών πήγαν στο Άργος και με χρήση σωματικής βίας προχώρησαν στην αρπαγή της 16χρονης ομόφυλης τους. Στη συνέχεια την έβαλαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο και την οδήγησαν στην οικία τους στην περιοχή Σταθέικα Αργολίδας.

Εκεί η 36χρονη και η 15χρονη έγδυσαν της 16χρονη και στη συνέχεια μαζί με τον 18χρονο την κράτησαν ακίνητη και ο 19χρονος προχώρησε στον βιασμό της. Αμέσως μετά, όπως προκύπτει από την καταγγελία, άφησαν την 16χρονη μόνη της στο δωμάτιο και αυτή βρήκε ευκαιρία να διαφύγει και να ειδοποιήσει την οικογένεια της. Όλοι μαζί πήγαν στο Τμήμα Άργους-Μυκηνών, όπου έγινε καταγγελία και οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συνολικά πέντε συλλήψεις.

Για το περιστατικό παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να πιστοποιηθεί ο βιασμός της ανήλικης και να μπει το έγγραφο στον φάκελο δικογραφίας.