Οι οδηγοί ταξί της Αττικής και της Θεσσαλονίκης δηλώνουν έτοιμοι για απεργία διαρκείας σε περίπτωση που ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Οι αυτοκινητιστές κατέθεσαν τα αιτήματά τους στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας την απόσυρση του σχεδίου και να επιτρέπεται η είσοδος έμφορτων οχημάτων στις λεωφορειολωρίδες.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος του ΣΑΤΑ, τόνισε ότι ο διευθυντής του πρωθυπουργού κ. Νέζης άκουσε προσεκτικά τα αιτήματα και δεσμεύτηκε να τα μεταφέρει, χαρακτηρίζοντας θετικά τα σημάδια από την πλευρά της κυβέρνησης.

Χωρίς ταξί σήμερα Τετάρτη η Αττική και η Θεσσαλονίκη, με τους οδηγούς να δηλώνουν έτοιμοι για απεργία διαρκείας στην περίπτωση που ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο.

Οι αυτοκινητιστές ταξί έδωσαν τα αιτήματά τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Αφού παρέθεσαν τα προβλήματα του κλάδου στο πρωθυπουργικό γραφείο, έκαναν λόγο για μία πρώτη νίκη του αγώνα τους. Κεντρικό αίτημά τους είναι η απόσυρση του σχεδίου για υποχρεωτική μετάβαση των οχημάτων τους στην ηλεκτροκίνηση. Ζητούν επίσης να επιτραπεί στα οχήματα να εισέρχονται έμφορτα στις λεωφορειολωρίδες.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος ΣΑΤΑ, σημείωσε ότι «μας άκουσε, ο κ. Νέζης που είναι διευθυντής του πρωθυπουργού. Θα μεταφέρει όπως ακριβώς τα είπαμε. κατανοεί πολλά από τα προβλήματα. Είναι θετικά τα δείγματα».

Θεσσαλονίκη: 24ωρη απεργία των οδηγών ταξί την Τετάρτη

Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής».

Την Τετάρτη, επίσης, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Όπως αναφέρει η ανάρτηση:

«Το Δ.Σ. του Σωματείου ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης αποφάσισε να προχωρήσει σε 24ωρη Απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026. Τα κυριότερα αιτήματα μας είναι:

-Παράταση υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης μετά το 2026.

-Δωρεάν στο Ρ5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου.

-Μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες.

-Επαναφορά πιστοποιητικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση – ανανέωση της Ειδικής Άδειας.

-Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Την Τετάρτη το πρωί 11:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με τα ταξί μας στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ στην οδό Αντώνη Τρίτση και στη συνέχεια θ’ ακολουθήσει πορεία προς στο ΥΜΑΘ».