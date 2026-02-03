Οι ιδιοκτήτες ταξί πραγματοποιούν 48ωρη απεργία την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα οι ιδιοκτήτες ταξί, τραβώντας χειρόφρενο για 48 ώρες, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης αντιπαράθεσής τους με την κυβέρνηση για θεσμικά, φορολογικά και επαγγελματικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, από τις 06: 00 το πρωί τραβούν ξανά χειρόφρενο οι ιδιοκτήτες ταξί με 48ωρη απεργία για την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν στις 10:30 έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής». Την Τετάρτη, επίσης, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Μεταξύ των αιτημάτων, όπως αναφέρονταν και κατά την προηγούμενη 48ωρη στις 21 Ιανουαρίου είναι:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες)

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στρέφονται σύμφωνα με τη ΣΑΤΑ:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.