Το BlackBerry, που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αποτέλεσε βασικό εργαλείο για τους επαγγελματίες των επιχειρήσεων, υπήρξε από τις πρώτες συσκευές που επέτρεπαν την αποστολή email εν κινήσει, πολύ πριν τα smartphones καθιερωθούν στην καθημερινότητα.

Συνδυάζοντας ειδοποιήσεις, αποστολή email, περιήγηση στο διαδίκτυο, κλήσεις και φωτογράφηση, έγινε σύμβολο της ασφαλούς επικοινωνίας. Ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δοκιμάζονταν, το BlackBerry παρέμεινε αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας.

Πολλοί θεώρησαν ότι η εταιρεία που καθιέρωσε το πληκτρολόγιο qwerty εξαφανίστηκε με την άνοδο των smartphones αφής. Ωστόσο, η BlackBerry όχι μόνο επιβίωσε, αλλά και επαναπροσδιορίστηκε.

Σήμερα, η καναδική εταιρεία δραστηριοποιείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εστιάζοντας στην κυβερνοασφάλεια και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT).

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της BlackBerry, Τζον Τζιαματέο, στο Euronews Next, στο πλαίσιο του World Government Summit στο Ντουμπάι, η εταιρεία παραμένει πιστή στις ίδιες αρχές που χαρακτήριζαν τα κινητά της τηλέφωνα.

«Η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η καινοτομία ήταν πάντα συνώνυμα με την BlackBerry», ανέφερε ο Τζιαματέο, προσθέτοντας ότι, παρότι τα σημερινά προϊόντα δεν είναι φορητές συσκευές, οι ίδιες αξίες εξακολουθούν να καθοδηγούν τη δραστηριότητα της εταιρείας.

Επαναπροσδιορισμός ως εταιρεία κυβερνοασφάλειας

Η BlackBerry γνώρισε σημαντική πτώση στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και στις αρχές του 2010, καθώς το iOS της Apple και το Android της Google άλλαξαν ριζικά την αγορά των smartphones με οθόνες αφής και εκτεταμένα καταστήματα εφαρμογών.

Μετά τη διακοπή της παραγωγής φορητών συσκευών το 2020, η εταιρεία επικεντρώθηκε στο λογισμικό ασφαλείας, έναν τομέα στον οποίο διέθετε ήδη μεγάλη τεχνογνωσία.

«Όταν χρησιμοποιείτε το BlackBerry, αυτό το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης παραμένει. Απλώς μεταφέραμε όλη αυτή τη γνώση από το υλικό στο λογισμικό», εξήγησε ο Τζιαματέο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία δραστηριοποιείται πλέον σε δύο βασικούς τομείς: το λειτουργικό σύστημα QNX και τις υπηρεσίες ασφαλούς επικοινωνίας.

Το QNX αποτελεί λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία, υποστηρίζοντας εφαρμογές από ψυχαγωγία έως κρίσιμες λειτουργίες όπως το φρενάρισμα και η διεύθυνση.

Ο Τζιαματέο σημείωσε ότι η αγορά αυτή αναπτύσσεται ραγδαία, καθώς τα οχήματα γίνονται ολοένα πιο συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα.

«Το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα μας στο QNX αφορά τα οχήματα επόμενης γενιάς, τα αυτόνομα αυτοκίνητα και τα ρομποτικά ταξί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εταιρείες όπως η Qualcomm, η NVIDIA και η NXP βασίζουν την αρχιτεκτονική τους στην πλατφόρμα QNX.

Η δεύτερη στρατηγική κατεύθυνση της BlackBerry αφορά τις ασφαλείς επικοινωνίες και τη διαχείριση συσκευών.

«Μία από τις λύσεις μας παρέχει κρυπτογράφηση διαβαθμισμένου επιπέδου, από άκρο σε άκρο, για φωνή, δεδομένα και βίντεο», ανέφερε ο CEO.

Ένα από τα βασικά προϊόντα της εταιρείας είναι το σύστημα διαχείρισης εταιρικών συσκευών, που επιτρέπει την προστασία και τον έλεγχο smartphones, φορητών υπολογιστών και tablets ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος.

Η αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση έχει ενισχύσει τη ζήτηση για ασφαλείς, κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, ιδιαίτερα από κυβερνήσεις και ανώτερους αξιωματούχους.

Μεταξύ των πελατών της BlackBerry συγκαταλέγονται η γερμανική κυβέρνηση, το Υπουργείο Άμυνας και μεγάλες τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τον Τζιαματέο.

Επιφυλακτική στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και το cloud

Αν και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το cloud computing μεταμορφώνουν τον τεχνολογικό κλάδο, η BlackBerry επιλέγει μια προσεκτική προσέγγιση στην εφαρμογή τους σε «συστήματα κρίσιμης σημασίας».

«Πόσο πραγματικά χρησιμοποιείτε το cloud;» είναι, όπως είπε ο Τζιαματέο, ένα από τα ερωτήματα που καθοδηγούν τη στρατηγική της εταιρείας για την ασφάλεια στα οχήματα.

Η αξιοποίηση της AI σε εφαρμογές με εκατομμύρια γραμμές κώδικα είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα πεδίο που απαιτεί μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα.

Η BlackBerry έχει ήδη ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη σε προϊόντα όπως το σύστημα διαχείρισης εταιρικών συσκευών, εστιάζοντας στη χρήση της εκεί όπου μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια και αξιοπιστία.

«Μεγάλες τράπεζες και κυβερνήσεις, οργανισμοί με κρίσιμες ανάγκες προστασίας, βασίζονται στα συστήματα διαχείρισης κινητών συσκευών της BlackBerry», σημείωσε ο Τζιαματέο.

Καθώς οι απειλές από τις νέες τεχνολογίες, όπως οι βαθιές απομιμήσεις, αυξάνονται, πολλές εταιρείες και κυβερνήσεις επιλέγουν να κρατούν κρίσιμες υποδομές εντός των συνόρων τους, επενδύοντας σε τοπικές λύσεις cloud και ασφαλείς υποδομές.