Σε έναν κόσμο που κινείται υπό καθεστώς διαρκούς αβεβαιότητας μετά την πανδημία, οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια. Παραδοσιακές επιλογές όπως ο χρυσός και η Ελβετία διατηρούν τη θέση τους, όμως το παγκόσμιο οικονομικό τοπίο αλλάζει ραγδαία. Η εκτίναξη του δημόσιου χρέους, τα επίμονα ελλείμματα και η χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχουν κλονίσει την αξιοπιστία χωρών που επί δεκαετίες θεωρούνταν πυλώνες σταθερότητας, όπως η Γερμανία και η Ιαπωνία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μια χώρα που μέχρι πρόσφατα δεν βρισκόταν στο επίκεντρο των safe havens αρχίζει να ξεχωρίζει: η Σουηδία. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Robin Brooks, οι αγορές πλέον επιβραβεύουν τα κράτη με χαμηλό χρέος και αξιόπιστη δημοσιονομική διαχείριση. Και σε αυτό το πεδίο, η Σουηδία φαίνεται να υπερέχει.

Με δημόσιο χρέος γύρω στο 33% του ΑΕΠ –χαμηλότερο ακόμη και από το ελβετικό– και ελεγχόμενα ελλείμματα, η Στοκχόλμη προβάλλει ως πρότυπο αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής. Σε αντίθεση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες που απάντησαν στην κρίση με μόνιμη χαλάρωση, η Σουηδία αύξησε το χρέος της μόνο όταν ήταν αναγκαίο και το μείωσε στα χρόνια ανάπτυξης.

Η νέα εικόνα των αγορών

Το στοιχείο που επιβεβαιώνει αυτή τη μεταστροφή είναι το μη χρηματικό όφελος που προσφέρει η κατοχή ενός κρατικού ομολόγου ως ασφαλούς και ρευστού περιουσιακού στοιχείου. Οι τελευταίοι υπολογισμοί δείχνουν ότι τα σουηδικά δεκαετή ομόλογα προσφέρουν πλέον μεγαλύτερη «ευκολία» και ασφάλεια από τα αντίστοιχα ελβετικά, γεγονός που εξηγεί και τη σταδιακή ενίσχυση της κορώνας.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα είναι διαφορετική αλλού. Η Γερμανία εγκαταλείπει την αυστηρή λιτότητα για να χρηματοδοτήσει μεγάλα πακέτα επενδύσεων και άμυνας, ενώ η Ιαπωνία προσπαθεί να ομαλοποιήσει τη νομισματική της πολιτική με χρέος κοντά στο 240% του ΑΕΠ. Ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη καχυποψία, καθώς το υψηλό χρέος και οι πολιτικές πιέσεις προς την κεντρική τράπεζα θολώνουν το προφίλ του δολαρίου.

Η Σουηδία ως νέο πρότυπο σταθερότητας

Το μήνυμα των αγορών είναι σαφές: η εποχή των αυτόματων ασφαλών καταφυγίων τελειώνει. Στον νέο κόσμο της αβεβαιότητας, η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται – κερδίζεται. Και, προς το παρόν, η Σουηδία δείχνει να την έχει κερδίσει.