Η Ρωσία επανέλαβε τις επιθέσεις της στο Κίεβο, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι 1.170 κτίρια κατοικιών έχουν μείνει χωρίς θέρμανση λόγω των ρωσικών επιθέσεων.

Ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις γίνονται σε συνθήκες παγετού, επιδεινώνοντας τις συνέπειες.

Ρωσία εξαπέλυσε εκ νέου επιθέσεις στο Κίεβο τη νύχτα της Δευτέρας, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν έπειτα από μερικές ημέρες παύσης των πληγμάτων κατά της πρωτεύουσας, παύση που είχε επιτευχθεί ύστερα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι 1.170 κτίρια κατοικιών έχουν μείνει χωρίς θέρμανση μετά τη νέα ρωσική επίθεση. Η διακοπή της παροχής ενέργειας επιβαρύνει περαιτέρω την καθημερινότητα των κατοίκων, εν μέσω ισχυρού ψύχους.

«Οι Ρώσοι αποφάσισαν να πλήξουν το Κίεβο σε συνθήκες παγετού», ανέφερε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, Τιμούρ Τκατσένκο, επιβεβαιώνοντας ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις.

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι έκανε δεκτό αίτημα του Αμερικανού προέδρου να μην πλήττονται το Κίεβο και το ενεργειακό δίκτυο της χώρας μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, ενόψει της επανάληψης των τριμερών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι.

Παρά το προσωρινό αυτό «πάγωμα» για την ουκρανική πρωτεύουσα, η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις σε άλλες περιοχές της χώρας. Προχθές, Κυριακή, επίθεση εναντίον λεωφορείου που μετέφερε εργάτες ανθρακωρυχείου στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων.

Επαναλαμβανόμενες συνομιλίες και πολικές θερμοκρασίες

Η δεύτερη σύνοδος των συνομιλιών ανάμεσα στο Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον, με στόχο την εξεύρεση διπλωματικής διεξόδου από τον πόλεμο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, και μεθαύριο, Πέμπτη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τον Ιανουάριο, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί είχαν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές θέρμανσης στο Κίεβο, πρωτοφανείς από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι θερμοκρασίες έπεσαν σήμερα το πρωί στους -17 βαθμούς Κελσίου στο Κίεβο και στους -23 στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, όπου επίσης δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από νυχτερινό πλήγμα.