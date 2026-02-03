Κατάρρευση βενζινάδικου στο Νέο Κάιρο της Αιγύπτου λόγω δημιουργίας τρύπας βάθους 15 μέτρων.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι πρώτες έρευνες δείχνουν πως η κατάρρευση οφείλεται σε εργασίες εκσκαφής σε κοντινό εργοτάξιο.

Οχήματα που βρίσκονταν κοντά απομακρύνθηκαν λίγα δευτερόλεπτα πριν ανοίξει η γη και καταπιεί την εγκατάσταση.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που βενζινάδικο στο Νέο Κάιρο της Αιγύπτου «βυθίζεται» ξαφνικά σε μια τεράστια τρύπα βάθους περίπου 15 μέτρων.

Τα οχήματα που βρίσκονταν κοντά απομακρύνθηκαν κυριολεκτικά δευτερόλεπτα πριν ανοίξει η γη και καταπιεί ολόκληρη την εγκατάσταση, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αναφέρουν ότι η κατάρρευση προκλήθηκε από εργασίες εκσκαφής σε γειτονικό εργοτάξιο.

Ιράν

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο εμπορικό κέντρο Τζανάτ στη δυτική Τεχεράνη, δημιουργώντας ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού που κάλυψε τον ουρανό της πόλης.

Η φωτιά ξεκίνησε, σύμφωνα με τις αρχές, σε υπόστεγο 2.000 τετραγωνικών μέτρων και εξαπλώθηκε με ταχύτητα, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος του συγκροτήματος.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε παρακείμενα κτίρια.

Όπως ανακοινώθηκε, περίπου 200 καταστήματα υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Βιετνάμ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο του Βιετνάμ, όταν φορτηγό που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Χωρίς να σταματήσει, το φορτηγό συνέχισε την πορεία του, προσπέρασε τρία ακόμη αυτοκίνητα και προσέκρουσε στο προστατευτικό κιγκλίδωμα, προκαλώντας σκηνές πανικού.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημα βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε πάνω στα βράχια, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα φρένα του φορτηγού είχαν παρουσιάσει βλάβη, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.