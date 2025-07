Η έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε συνοικία της Ρώμης, κατά τις πρώτες πληροφορίες συνέβη σε βενζινάδικο.

Σύμφωνα με τη Mirror, τουλάχιστον 30 είναι οι τραυματίες, ενώ το περιστατικό έγινε στη συνοικία Πρενεστίνο, στα ανατολικά της ιταλικής πρωτεύουσας. Μετά την έκρηξη ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές της πολιτικής προστασίας.

«Ξύπνησα απότομα, άκουσα μια πολύ δυνατή έκρηξη, έμοιαζε με βόμβα», είπε ένας μάρτυρας που κατοικεί στην περιοχή Prenestino. «Όλα τα τζάμια έτρεμαν, νόμιζα ότι ήταν σεισμός», ανέφερε άλλος μάρτυρας που κατοικεί στο Centocelle.

Υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερη ισχυρή έκρηξη. Παράλληλα κοντινή στάση του μετρό, Teano, έκλεισε ενώ ζημιές έχουν υποστεί και κοντινά κτίρια.

