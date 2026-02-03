Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και με τη… βούλα ο Κλέιτον. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός αποκτήθηκε από την Ρίο Άβε και υπέγραψε συμβόλαιο 3,5 ετών με τους Πειραιώτες.

Ο Βραζιλιάνος, που προορίζεται για να καλύψει το κενό του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ως τρίτος επιθετικός στον Ολυμπιακό, πίσω από Ελ Κααμπί και Ταρέμι. Τη φετινή σεζόν, ο Κλέιτον 10 γκολ και 4 ασίστ σε 19 εμφανίσεις.

Οι Πειραιώτες έκαναν σχετική ανάρτηση στα social media, ποστάροντας μάλιστα και τις πρώτες στιγμές του Κλέιτον, με την ερυθρόλευκη φανέλα.