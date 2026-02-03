Ο Μάρκος Εβανγκελίστα ντε Μοραϊς, ευρέως γνωστός ως Καφού, ο θρυλικός αριστερός μπακ της Βραζιλίας, κάνει το ντεμπούτο του στο μπάσκετ, παίρνοντας μέρος στο Celebrity Game του NBA All-Star Weekend στο Λος Άντζελες (13–15 Φεβρουαρίου).

Στα 55 του χρόνια, ο Καφού θα φορέσει φανέλα και σορτσάκι, θα πιάσει τη μπάλα και θα προσπαθήσει να σκοράρει στο παρκέ, υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των αδελφών του, Θανάση και Άλεξ. Μαζί του θα βρίσκονται διάσημοι αθλητές, καλλιτέχνες και πρώην μπασκετμπολίστες, όπως η GloRilla, ο Ρομ Φλιν και ο Τζέρεμι Λιν.

Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Καφού κατέκτησε τα πάντα: δύο Παγκόσμια Κύπελλα (1994 και 2002), αγωνίστηκε σε κορυφαίους συλλόγους όπως Σάο Πάολο, Παλμέιρας, Ρόμα και Μίλαν και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών. Παρά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας το 2008, τώρα δοκιμάζει τις ικανότητές του σε άλλο… γήπεδο.

Η ομάδα του Αντετοκούνμπο θα αντιμετωπίσει διάσημα πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής, του μπάσκετ και της ψυχαγωγίας, όπως τον ράπερ Badshah, τον DJ Mustard και τον ηθοποιό Άντονι Άντερσον, υπό τη συνοδεία προπονητών μπασκετ, όπως οι Lethal Shooter και Κρις Μπρίκλεϊ.