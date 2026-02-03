Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος άσκησε σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι «κάνει τα πάντα για να διατηρήσει την καρέκλα και να συνεχίσει το πλιάτσικο».

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι η πιθανή επανεκλογή της ΝΔ θα σηματοδοτήσει σταθερότητα στα σκάνδαλα, στους ‘φραπέδες’ και στον χαμηλότερο μισθό της Ευρώπης, ζητώντας επανάσταση δημοκρατίας.

Επανέλαβε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ενωτική πρόταση προοδευτικού ψηφοδελτίου που να περιλαμβάνει όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής συμμετοχής του Αλέξη Τσίπρα, με στόχο την αλλαγή κυβέρνησης από τον προοδευτικό χώρο δίχως αποκλεισμούς.

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τη συνέντευξή του και την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. Όπως υποστήριξε, «ο κ. Μητσοτάκης κάνει τα πάντα για να διατηρήσει την καρέκλα και να συνεχίσει το πλιάτσικο».

Μιλώντας στο ΚΟΝΤΡΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι ο πραγματικός αντίπαλος του πρωθυπουργού είναι η κοινωνία, ενώ τόνισε πως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτικό ψηφοδέλτιο αποτελεί εναλλακτική απέναντι στη ΝΔ. Σύμφωνα με τον ίδιο, «πιθανή επανεκλογή της ΝΔ θα είναι σταθερότητα στα σκάνδαλα, στους “φραπέδες”, στον χαμηλότερο μισθό της Ευρώπης». Πρόσθεσε πως απαιτείται μια «επανάσταση δημοκρατίας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε την ανάγκη για μια ενωτική πρόταση όλων των προοδευτικών δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι «χρειάζεται και η πιθανή συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα». Όπως είπε, στόχος δεν είναι μια απλή αντιπολιτευτική συμμαχία, αλλά μια πρόταση με προοπτική διακυβέρνησης. Διαφορετικά, προειδοποίησε, η κοινωνική δυσαρέσκεια μπορεί να οδηγηθεί προς την ακροδεξιά ή να παραπλανηθεί ξανά από τον κ. Μητσοτάκη.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι «έχει μιλήσει για την αναγκαιότητα προοδευτικής υπέρβασης» και ότι ο ρόλος του είναι σημαντικός στην ενωτική προσπάθεια, αν και προς το παρόν «παρουσιάζει το βιβλίο του, όχι κόμμα». Τόνισε ότι προέχει η συμφωνία σε προγραμματικό επίπεδο και ότι ο χρόνος πιέζει.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εξήγησε, περιλαμβάνει όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, οι οποίες θα πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να παρουσιάσουν συγκεκριμένες θέσεις και να καταλήξουν σε κοινή συμφωνία.

Κριτική στην κυβέρνηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος

Για την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος, ο Σ. Φάμελλος υποστήριξε ότι «το μεγάλο θέμα σήμερα είναι η καταπάτηση του Συντάγματος». Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι, ενώ βαρύνεται με τις περισσότερες παραβιάσεις του, ζητά συναίνεση. Όπως είπε, «ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να αλλάξει ατζέντα και να εμπορευτεί μια ψεύτικη εικόνα εκσυγχρονισμού».

Συνέχισε λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει παραβιάσει άρθρα που αφορούν τις υποκλοπές, τις προκαταρκτικές επιτροπές και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενώ δεν έχει φέρει τον εφαρμοστικό νόμο για την ευθύνη των υπουργών. «Ένας που βαρύνεται με τέτοιες βάναυσες παραβιάσεις δεν μπορεί να ζητά συναίνεση· πρώτα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη», σημείωσε.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το Σύνταγμα

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ήδη ξεκινήσει τη δική του συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και έχει συγκροτήσει σχετική επιτροπή. Εξέφρασε επιφυλάξεις για τις προθέσεις του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι «θέλει να απολύσει δημόσιους υπαλλήλους και να ιδιωτικοποιήσει υπηρεσίες».

Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση επιχειρεί να εντάξει τη λιτότητα στο Σύνταγμα, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτει κατηγορηματικά. «Δεν θα επιτρέψουμε καμία Κερκόπορτα αυθαιρεσιών», είπε, τονίζοντας ότι προϋπόθεση για μια πραγματικά δημοκρατική και προοδευτική αναθεώρηση είναι η ύπαρξη προοδευτικής πλειοψηφίας στη Βουλή.

Ανάμεσα στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, η προστασία των ανεξάρτητων αρχών, καθώς και η διασφάλιση της δημόσιας παιδείας, υγείας και των δημόσιων αγαθών.

Αναφορές σε πρόσωπα και πολιτικές θέσεις

Ο Σ. Φάμελλος αναγνώρισε τον ρόλο της Μαρίας Καρυστιανού στον αγώνα για τα Τέμπη, σημειώνοντας ότι πλέον θα κριθεί για τις πολιτικές της θέσεις. Διαφώνησε κάθετα με την άποψη ότι δεν υπάρχουν δεξιά και αριστερά, χαρακτηρίζοντάς την «σκοταδιστική».

Αναφορικά με την εξωτερική πολιτική, επέκρινε τις θέσεις που προέρχονται από «την ακραία δεξιά πλευρά» και δήλωσε πως δεν μπορεί να δεχθεί να μην προσφύγει η Ελλάδα στη Χάγη για τη μοναδική διαφορά της με την Τουρκία. Τέλος, για τη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη, ανέφερε ότι δεν έλαβε σαφή απάντηση για τη στήριξή του στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ.