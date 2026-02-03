Ο Φεβρουάριος, ο τελευταίος μήνας του χειμώνα, ανέκαθεν θεωρούνταν απρόβλεπτος. Άλλοτε φέρνει βαρυχειμωνιά και άλλοτε ανοίγει τον δρόμο για την άνοιξη. Σύμφωνα με τα Μερομήνια, την παραδοσιακή λαϊκή μέθοδο πρόγνωσης του καιρού, ο φετινός Φεβρουάριος κρύβει εκπλήξεις και μια μεγάλη ανατροπή που λίγοι περίμεναν.

Τι είναι τα Μερομήνια

Τα Μερομήνια βασίζονται στην παρατήρηση των καιρικών συνθηκών κατά τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου ή, κατά άλλες εκδοχές, του Ιανουαρίου. Κάθε ημέρα αντιστοιχεί σε έναν μήνα του επόμενου έτους και δίνει ενδείξεις για τον καιρό που θα επικρατήσει. Παρότι δεν αποτελούν επιστημονική πρόγνωση, εξακολουθούν να συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές.

Πώς «διαβάζουν» τα Μερομήνια τον Φεβρουάριο

Σύμφωνα με τις φετινές ενδείξεις, ο Φεβρουάριος δεν θα κυλήσει ομοιόμορφα. Το πρώτο δεκαπενθήμερο φαίνεται να χαρακτηρίζεται από χειμωνιάτικο σκηνικό, με χαμηλές θερμοκρασίες, αυξημένη υγρασία και πιθανότητα για βροχές ή και χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά.

Ωστόσο, τα Μερομήνια δείχνουν πως αυτό το «βαρύ» μοτίβο δεν θα κρατήσει μέχρι το τέλος.

Η μεγάλη ανατροπή

Η μεγάλη ανατροπή έρχεται στο δεύτερο μισό του μήνα. Εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, παρατηρείται αισθητή βελτίωση του καιρού, με άνοδο της θερμοκρασίας και πιο ήπιες συνθήκες. Οι παγετοί περιορίζονται, τα φαινόμενα εξασθενούν και κάνουν την εμφάνισή τους ηλιοφάνεια και διαστήματα που θυμίζουν πρώιμη άνοιξη.

Αυτή η αλλαγή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα ενός «σκληρού» Φεβρουαρίου που συχνά επιβεβαιώνεται άλλες χρονιές. Τα Μερομήνια, λοιπόν, μιλούν για έναν χειμώνα που αποχωρεί νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα

Αν οι προβλέψεις αυτές επαληθευτούν, ο ήπιος καιρός στο τέλος του Φεβρουαρίου θα ευνοήσει τις μετακινήσεις, τις αγροτικές εργασίες αλλά και την ψυχολογία του κόσμου, καθώς θα σηματοδοτήσει την αντίστροφη μέτρηση για την άνοιξη.

Παράλληλα, δεν αποκλείονται έντονες εναλλαγές, με μικρά «πισωγυρίσματα» του χειμώνα, κάτι που άλλωστε ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του Φεβρουαρίου.

Συμπερασματικά

Τα Μερομήνια Φεβρουαρίου κάνουν λόγο για έναν μήνα με δύο πρόσωπα: ξεκίνημα με χειμωνιάτικες διαθέσεις και φινάλε με ανοιξιάτικο άρωμα. Η μεγάλη ανατροπή βρίσκεται ακριβώς εκεί – στο ότι ο χειμώνας φαίνεται να παραδίδει τη σκυτάλη νωρίτερα, αφήνοντας υποσχέσεις για έναν πιο ήπιο ερχομό της άνοιξης.