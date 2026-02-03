Η Alpha Bank, όπως και οι Eurobank και Εθνική Τράπεζα, προχωρά στην αυτόματη αναβάθμιση των απλών καταθετικών λογαριασμών σε λογαριασμούς προνομίων με μικρή μηνιαία συνδρομή 0,50–0,80 ευρώ, που δίνει τη δυνατότητα για τραπεζικές συναλλαγές χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Η τράπεζα σχεδιάζει να εγγράψει όλους τους καταθετές στο συνδρομητικό πρόγραμμα MyAlpha Benefit Base με μηνιαίο κόστος 0,80 ευρώ από τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου, με δυνατότητα opt-out (απεγγραφή) μέσω e-banking ανά πάσα στιγμή.

Η Alpha Bank προχωρά, όπως και οι Eurobank και Εθνική Τράπεζα, στην αυτόματη αναβάθμιση των απλών καταθετικών λογαριασμών σε λογαριασμούς προνομίων. Η αλλαγή, που θα επιφέρει μικρή μηνιαία συνδρομή 0,50–0,80 ευρώ, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να πραγματοποιούν τραπεζικές συναλλαγές και εργασίες (εμβάσματα, πληρωμές λογαριασμών, έκδοση κάρτας) χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Οι πελάτες θα μπορούν να επιλέξουν να μην ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω opt-out (απεγγραφή) μέσω e-banking ανά πάσα στιγμή. Oπως αναφέρουν πηγές της Alpha Bank, η κίνηση της τράπεζας αφορά την παροχή δωρεάν συναλλαγών και την αποφυγή χρεώσεων στις οποίες υπόκεινται συχνά οι πελάτες άνευ λόγου.

Alpha Bank

Η Alpha Bank θα προχωρήσει, εκτός απροόπτου, στην εγγραφή όλων των καταθετών στο βασικό συνδρομητικό πρόγραμμα MyAlpha Benefit Base, με μηνιαίο κόστος 0,80 ευρώ τον μήνα, μέσα στις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου. Οι πελάτες της τράπεζας θα έχουν τη δυνατότητα να μην εγγραφούν στο εν λόγω πρόγραμμα κάνοντας opt-out (απεγγραφή) μέσω e-banking ανά πάσα στιγμή. Oπως αναφέρουν πηγές της Alpha Bank, η κίνηση της τράπεζας αφορά την παροχή δωρεάν συναλλαγών και την αποφυγή χρεώσεων στις οποίες υπόκεινται συχνά οι πελάτες άνευ λόγου.

Aλλωστε, τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι οι πελάτες που ανοίγουν νέο λογαριασμό ενημερώνονται για τη δυνατότητα ένταξής τους στο συνδρομητικό πακέτο MyAlpha Benefit με το άνοιγμα του λογαριασμού τους, ενώ οι υφιστάμενοι πελάτες ενημερώνονται σταδιακά. Πάντως, οι αποφάσεις δεν είναι ακόμη οριστικές, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η αναβάθμιση σε συνδρομητικό λογαριασμό θα ισχύσει για όλους ή αν θα εξαιρεθούν κάποιοι λογαριασμοί.

Eurobank

Η Eurobank ήταν η πρώτη τράπεζα που προχώρησε σε παρόμοια κίνηση, μετατρέποντας το σύνολο των απλών λογαριασμών σε προνομιακούς του πακέτου My Blue Advantage τον Αύγουστο του 2024. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής είναι 0,60 ευρώ ή δωρεάν για όσους έχουν τη Eurobank ως βασική τους τράπεζα – δηλαδή, είτε λαμβάνουν μισθοδοσία ή σύνταξη ή έχουν μεγάλη καταθετική ή επενδυτική θέση.

Εθνική Τράπεζα

Το περασμένο καλοκαίρι η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) αναβάθμισε τους απλούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε Λογαριασμούς Προνομίων, με μηνιαία συνδρομή 0,80 ευρώ, χωρίς εξαιρέσεις. Οπως αναφέρουν πηγές της τράπεζας, το εν λόγω κόστος καλύπτεται με μια πολύ περιορισμένη χρήση του λογαριασμού. Από τη μεριά τους, Πειραιώς, CrediaBank και Optima Bank δεν έχουν προχωρήσει σε αυτόματες μετατροπές των απλών καταθετικών λογαριασμών σε προνομιακούς και η παροχή των υπηρεσιών τους παραμένει δωρεάν.

Καταγγελίες

Οι παραπάνω κινήσεις, ειδικά αυτή της ΕΤΕ και η επερχόμενη της Alpha Bank, έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών. Με τελευταία της ανακοίνωση, η Ενωση Καταναλωτών Η Ποιότητα της Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) καταγγέλλει τις τράπεζες για αδιαφανείς και παραπλανητικές πρακτικές που έχουν χαρακτηριστεί καταχρηστικές από απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στη βάση της μη ρητής συγκατάθεσης των πελατών για την αλλαγή των όρων των λογαριασμών τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΕΚΕ, περισσότεροι από 7 στους 10 καταθέτες διατηρούν λογαριασμούς με ποσά κάτω των 1.000 ευρώ στις τράπεζες, με πολλούς εξ αυτών να είναι επί της ουσίας ανενεργοί. Με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις της τελευταίας διετίας που έφεραν την κατάργηση, ουσιαστικά, των «λαϊκών» προμηθειών (πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφέλειας, αναλήψεις κ.λπ.), η διατήρηση ανενεργού λογαριασμού σε πολλές τράπεζες χάνει το νόημά της. Η αυτόματη μετατροπή των λογαριασμών σε συνδρομητικούς μπορεί να οδηγήσει, επομένως, και στο κλείσιμο ορισμένων ανενεργών λογαριασμών.

Συνδρομητικά πακέτα

Την τελευταία διετία, όλες οι συστημικά σημαντικές τράπεζες έχουν προχωρήσει στην ανανέωση των συνδρομητικών τους πακέτων. Τα προνόμια που παρέχονται αφορούν δωρεάν μεταφορές χρημάτων εντός και εκτός Ελλάδος, δωρεάν εκδόσεις/συνδρομές καρτών (χρεωστικών και πιστωτικών) κ.ά.

Η Eurobank έχει τη σειρά My Advantage, που χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: Blue, Silver, Gold και Platinum. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής είναι 0,60, 2, 5 και 10 ευρώ αντίστοιχα. Η Πειραιώς «λάνσαρε» πρόσφατα τα πακέτα Basic, Plus και Premium, με μηνιαία συνδρομή 2, 3,50 και 5 ευρώ αντίστοιχα.

Η ΕΤΕ, πέραν του λογαριασμού προνομίων, έχει τους λογαριασμούς Value, e-Value και Value Plus με μηνιαίο κόστος 2 ευρώ για τους δύο πρώτους και 5 ευρώ για τον τρίτο. Η Alpha Bank έχει τη σειρά MyAlpha Benefit με τις «βαθμίδες» Base, Advanced και Unlimited. Τέλος, CrediaBank και Optima Bank δεν έχουν παρουσιάσει ακόμα αντίστοιχα πακέτα.

Οι τράπεζες των περισσότερων χωρών της ευρωζώνης ακολουθούν αντίστοιχες πολιτικές, έχοντας συνήθως μια ελάχιστη μηνιαία χρέωση για τη διατήρηση λογαριασμού, που ανέρχεται σε μερικά ευρώ. Ωστόσο, στην πλειονότηταα των περιπτώσεων αυτό συνδυάζεται και με υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων σε σχέση με τις ελληνικές τράπεζες. Για τις απλές καταθέσεις ταμιευτηρίου (μιας ημέρας), το μέσο επιτόκιο στην Ελλάδα είναι μόλις 0,03%, ενώ στο σύνολο της ευρωζώνης ανέρχεται σε 0,25%.