Η Alpha Bank ετοιμάζεται να γίνει η τρίτη μεγάλη τράπεζα, μετά τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα, που θα προχωρήσει στην αυτόματη αναβάθμιση των απλών καταθετικών λογαριασμών σε λογαριασμούς προνομίων. Η αναβάθμιση θα συνοδεύεται από μηνιαία συνδρομή ύψους 0,50 έως 0,80 ευρώ, προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εμβάσματα, πληρωμές και εκδόσεις καρτών χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Alpha Bank αναμένεται να εντάξει όλους τους καταθέτες στο βασικό πρόγραμμα MyAlpha Benefit Base, με μηνιαίο κόστος 0,80 ευρώ, στις αρχές Φεβρουαρίου. Οι πελάτες θα μπορούν να εξαιρεθούν από το πρόγραμμα (opt-out) μέσω e-banking οποιαδήποτε στιγμή. Όπως αναφέρουν πηγές της τράπεζας, η κίνηση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των συναλλαγών και στην αποφυγή περιττών χρεώσεων.

Τραπεζικές πηγές σημειώνουν ότι οι νέοι πελάτες ενημερώνονται ήδη για τη δυνατότητα ένταξης στο συνδρομητικό πακέτο κατά το άνοιγμα λογαριασμού, ενώ η ενημέρωση των υφιστάμενων πελατών γίνεται σταδιακά. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν η αναβάθμιση θα αφορά όλους τους λογαριασμούς ή αν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Η Eurobank ήταν η πρώτη που εφάρμοσε αυτό το μοντέλο τον Αύγουστο του 2024, μετατρέποντας όλους τους απλούς λογαριασμούς σε προνομιακούς του πακέτου My Blue Advantage, με συνδρομή 0,60 ευρώ ή δωρεάν για όσους έχουν τη Eurobank ως κύρια τράπεζα. Αντίστοιχα, η Εθνική Τράπεζα αναβάθμισε το καλοκαίρι τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε Λογαριασμούς Προνομίων με συνδρομή 0,80 ευρώ, χωρίς εξαιρέσεις. Αντίθετα, οι Πειραιώς, CrediaBank και Optima Bank δεν έχουν προχωρήσει σε αυτόματες μετατροπές και διατηρούν δωρεάν υπηρεσίες.

Αντιδράσεις και καταγγελίες

Οι κινήσεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών. Η ΕΚΠΟΙΖΩ κατηγορεί τις τράπεζες για αδιαφανείς και παραπλανητικές πρακτικές, χαρακτηρίζοντάς τες καταχρηστικές, επικαλούμενη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένωση επισημαίνει ότι οι αλλαγές στους όρους λογαριασμών γίνονται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των πελατών.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΕΚΕ, περισσότεροι από επτά στους δέκα καταθέτες διαθέτουν λογαριασμούς με υπόλοιπο κάτω των 1.000 ευρώ, οι οποίοι συχνά παραμένουν ανενεργοί. Μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που περιόρισαν τις «λαϊκές» προμήθειες, η διατήρηση τέτοιων λογαριασμών καθίσταται λιγότερο χρήσιμη, ενώ η μετατροπή τους σε συνδρομητικούς ενδέχεται να οδηγήσει και σε κλείσιμο ανενεργών λογαριασμών.

Τα νέα συνδρομητικά πακέτα

Τα τελευταία δύο χρόνια, όλες οι συστημικές τράπεζες έχουν ανανεώσει τα συνδρομητικά τους προγράμματα, προσφέροντας δωρεάν μεταφορές χρημάτων και εκδόσεις καρτών. Η Eurobank διαθέτει τη σειρά My Advantage (Blue, Silver, Gold, Platinum) με συνδρομές από 0,60 έως 10 ευρώ. Η Πειραιώς προσφέρει τα πακέτα Basic, Plus και Premium, με κόστος 2, 3,50 και 5 ευρώ αντίστοιχα.

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει τους λογαριασμούς Value, e-Value και Value Plus με μηνιαία συνδρομή 2 ή 5 ευρώ, ενώ η Alpha Bank προσφέρει τη σειρά MyAlpha Benefit με τις βαθμίδες Base, Advanced και Unlimited. Αντίθετα, οι CrediaBank και Optima Bank δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει αντίστοιχα προγράμματα.

Στην υπόλοιπη ευρωζώνη, οι περισσότερες τράπεζες εφαρμόζουν επίσης ελάχιστη μηνιαία χρέωση για τη διατήρηση λογαριασμού, συνήθως μερικών ευρώ, αλλά προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων. Στην Ελλάδα, το μέσο επιτόκιο ταμιευτηρίου παραμένει μόλις στο 0,03%, έναντι 0,25% στην ευρωζώνη.