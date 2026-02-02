Η 84χρονη μητέρα της γνωστής Αμερικανίδας δημοσιογράφου και τηλεπαρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το σπίτι της, κοντά στο Τούσον της Αριζόνας και οι τοπικές αστυνομικές αρχές πιστεύουν ότι έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Η Νάνσι Γκάθρι δέχτηκε την επίσκεψη των παιδιών της το βράδυ του Σαββάτου. Εκείνη ήταν και η τελευταία φορά που κάποιος την είδε ζωντανή. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Πίμα, τον Κρις Νάνος, η ηλικιωμένη έχει περιορισμένη κινητικότητα και δεν θα μπορούσε να φύγει από το σπίτι χωρίς βοήθεια.

«Είδαμε κάποια πράγματα στο σπίτι που μας ανησύχησαν. Πιστεύουμε τώρα, αφού ερευνήσαμε τη σκηνή του εγκλήματος, ότι έχουμε πράγματι ένα έγκλημα και ζητάμε τη βοήθεια των πολιτών», πρόσθεσε.

Η οικογένεια, πρόσθεσε, ανησυχεί πολύ επειδή η 84χρονη έχει προβλήματα υγείας και χρειάζεται να λαμβάνει καθημερινά φάρμακα. «Εάν δεν τα πάρει μέσα σε 24 ώρες, μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο», είπε ο σερίφης.

Ο Νάνος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το τι βρέθηκε στο σπίτι, όμως είπε ότι όλα δείχνουν πως η Γκάθρι «δεν έφυγε αυτοβούλως». Δεν αγνοούνται άλλα μέλη της οικογένειας, ούτε κάποιος από τους φροντιστές της ηλικιωμένης.

«Είναι 84, χρειάζεται τα φάρμακά της, η οικογένειάς της την χρειάζεται επίσης», τόνισε ο σερίφης, παρακαλώντας τους πολίτες που γνωρίζουν το παραμικρό να ενημερώσουν την αστυνομία.

Η Σαβάνα Γκάθρι δεν εμφανίστηκε σήμερα στην εκπομπή Today του τηλεοπτικού δικτύου NBC, που προβάλλεται από τη Νέα Υόρκη. «Αυτή τη στιγμή, επικεντρωνόμαστε στην ασφαλή επιστροφή της αγαπημένης μας μαμάς», ανέφερε η παρουσιάστρια σε μια ανακοίνωση που διάβασαν οι συνάδελφοί της.