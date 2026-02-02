Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πάρμα, όπου θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Η ιταλική ομάδα επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό, αποκτώντας τον Βραζιλιάνο εξτρέμ ως δανεικό.

Η μετακίνηση του Στρεφέτσα ήταν αναμενόμενη τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να προσφέρει τα αναμενόμενα στο διάστημα παρουσίας του στους «ερυθρόλευκους». Έτσι, αποφασίστηκε να παραχωρηθεί προκειμένου να βρει χρόνο συμμετοχής και αγωνιστικό ρυθμό στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Το κενό που αφήνει στα άκρα της επίθεσης καλύφθηκε από τον Αντρέ Λουίζ, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Ρίο Άβε και πραγματοποίησε ήδη το ντεμπούτο του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Στρεφέτσα κατέγραψε 21 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έχοντας απολογισμό ένα γκολ και πέντε ασίστ. Στον σύλλογο του Πειραιά ελπίζουν πως η παρουσία του στην Πάρμα θα τον βοηθήσει να ανεβάσει την απόδοσή του και να επιστρέψει πιο έτοιμος, διεκδικώντας θέση στο ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.