Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στα παράλια της Λάρισας και στον δήμο Αγιάς, με υπερχείλιση χειμάρρων και πλημμύρες στον Αγιόκαμπο, όπου εισήλθαν νερά σε κατοικίες και καταστήματα.

Σήμερα το πρωί, συνεργεία του δήμου Αγιάς και της περιφέρειας Θεσσαλίας εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών, απομακρύνοντας καταπτώσεις βράχων, φερτά υλικά και συσσωρευμένα νερά από το οδικό δίκτυο.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται σε ημιορεινές και παραλιακές περιοχές όπου καταγράφηκαν προβλήματα πρόσβασης και κυκλοφορίας λόγω της κακοκαιρίας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία στα παράλια της Λάρισας και στον δήμο Αγιάς, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα σε υποδομές και περιουσίες.

Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του δήμου Αγιάς και της Περιφέρειας Θεσσαλίας επιχειρούν σε ημιορεινές και παραλιακές περιοχές για την απομάκρυνση καταπτώσεων βράχων, φερτών υλικών και συσσωρευμένων υδάτων από το οδικό δίκτυο. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται σε σημεία όπου σημειώθηκαν σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης και κυκλοφορίας.

Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση χειμάρρων και ρεμάτων, ενώ σε αρκετά τμήματα της παραλιακής ζώνης η θάλασσα εισχώρησε στη στεριά, προκαλώντας φθορές σε δημόσιες υποδομές και ιδιωτικά ακίνητα. Ιδιαίτερα πληγείσα ήταν η περιοχή του Αγιόκαμπου, όπου πλημμύρισαν κατοικίες και καταστήματα, με τα νερά να εισέρχονται σε ισόγεια και αυλές.

Σημαντικά προβλήματα παρουσιάστηκαν και στο παραλιακό οδικό δίκτυο, το οποίο διακόπηκε σε ορισμένα σημεία, κυρίως κοντά στις εκβολές ρεμάτων. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολία ή διακόπηκε προσωρινά, έως ότου υποχωρήσουν τα νερά και καταστεί δυνατή η επέμβαση των συνεργείων.

Παράλληλα, πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και σε αγροτικές εκτάσεις του δήμου Αγιάς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, συνεχίζοντας την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του δήμου Αγιάς. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες έως την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών σε δρόμους και υποδομές.