Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Φεβρουάριο χαρακτηρίζεται από γενική σταθερότητα στα οικιακά τιμολόγια, με περιορισμένες αυξήσεις και μειώσεις που εξαρτώνται από τον πάροχο και τις προσφερόμενες εκπτώσεις συνέπειας.

Ακολουθεί μια αναλυτική εικόνα για τα βασικά προγράμματα των εταιρειών.

Τα τιμολόγια των παρόχων

Η ΔΕΗ εξακολουθεί να προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης στην αγορά. Για το πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1, η χρέωση ορίζεται στα 13,929 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες, με την προϋπόθεση εμπρόθεσμης πληρωμής και εγγραφής στο mydei.gr. Αν δεν πληρούνται οι όροι, η τιμή αυξάνεται στα 14,774 λεπτά. Για κατανάλωση άνω των 200 κιλοβατωρών, η χρέωση ξεκινά από 15,4 λεπτά, ενώ στο διζωνικό τιμολόγιο οι ώρες μειωμένης χρέωσης κοστολογούνται από 12,504 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η Protergia διατηρεί αμετάβλητο το πρόγραμμα Home Value Special στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, συμπεριλαμβάνοντας την έκπτωση συνέπειας. Η τιμή είναι ενιαία, χωρίς διαφοροποίηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, όπως και τον Ιανουάριο.

Η ΗΡΩΝ συνεχίζει για πέμπτο μήνα να προσφέρει το πρόγραμμα Basic Home στα 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σταθερών χρεώσεων που ακολουθεί στην οικιακή αγορά.

Η Enerwave εφαρμόζει διαφοροποιημένες χρεώσεις ανά κλίμακα κατανάλωσης. Για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες, η τιμή ανέρχεται στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, σημειώνοντας αύξηση περίπου 4% σε σχέση με τον Ιανουάριο. Από την 101η κιλοβατώρα και άνω, η χρέωση μειώνεται στα 24,169 λεπτά, έναντι 25,086 λεπτών τον προηγούμενο μήνα.

Η NRG καταγράφει μικρή άνοδο, με τη χρέωση να διαμορφώνεται στα 20,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 19,9 λεπτά τον Ιανουάριο, δηλαδή αύξηση περίπου 5%.

Το πρόγραμμα «Ρεύμα Οικιακό» της εταιρείας Φυσικό Αέριο παραμένει σταθερό στα 20,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, χωρίς διαφοροποιήσεις ανάλογα με την κατανάλωση.

Τέλος, η Ελίν, μέσω του Power On! Home Green, προχώρησε σε μείωση περίπου 4%, με τη χρέωση να διαμορφώνεται στα 16,491 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 17,263 λεπτών τον Ιανουάριο.