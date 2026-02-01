Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Κώστας Γαβριηλίδης, συνιδρυτής της ACCEPT - ΛΟΑΤΙ Κύπρου και ενεργός στην κοινωνική και πολιτική ζωή της Κύπρου.

Η είδηση έγινε γνωστή το Σάββατο μέσω ανάρτησης του εικαστικού και συγγραφέα Ανδρέα Καραγιάν.

Ο Ανδρέας Καραγιάν χαρακτήρισε τον Κώστα Γαβριηλίδη «μια αχτίδα φωτός» και «άγγελο χωρίς φτερά», υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πέθανε ο Κώστας Γαβριηλίδης, συνιδρυτής της ACCEPT – ΛΟΑΤΙ Κύπρου, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του κινήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα στην Κύπρο. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον πολιτικό και κοινωνικό χώρο του νησιού.

Το δυσάρεστο γεγονός, που σημειώθηκε το Σάββατο, γνωστοποίησε την Κυριακή ο εικαστικός και συγγραφέας Ανδρέας Καραγιάν, μέσα από συγκινητική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κωνσταντίνε μου αγαπημένε πού έφυγες χθες ξαφνικά και μας άφησες μέσα σε όλη αυτή τη βρωμιά Ήσουν μια αχτίδα φωτός ένας άγγελος χωρίς φτερά. Σήμερα αισθάνομαι να έχω φτωχύνει πολύ. Σε αγαπώ φίλε μου πάντα θα είσαι στη μνήμη μου. Konstandinos was an honest and responsible person fighting for human rights. For how many people one can say the same. Such a shame he left us. We will always remember him».

Σημαντική πορεία

Στην προσωπική του ιστοσελίδα ο εκλιπών παρέθετε το πλούσιο βιογραφικό του:

Από το 2018 έως το 2023 υπηρέτησε ως Σύμβουλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Προώθηση της Πολυπολιτισμικότητας, της Αποδοχής και του Σεβασμού στη Διαφορετικότητα. Σε αυτόν τον ρόλο παρείχε εισηγήσεις για την ενίσχυση πολιτικών ισότητας και κοινωνικής συνοχής, υποστηρίζοντας δράσεις που αφορούσαν διαφορετικές κοινότητες και μειονότητες.

Σε διεθνές επίπεδο, εκπροσωπεί την Κύπρο στη Διοικούσα Επιτροπή για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη (CDADI) του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Από το 2019 έως το 2023 διετέλεσε Συμπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΛΟΑΤΚΙ+ Κυβερνητικών Εστιακών Σημείων (EFPN), ενώ το 2022 προέδρευσε του πανευρωπαϊκού IDAHOT+ Forum που φιλοξενήθηκε στη Λεμεσό.

Παράλληλα, έχει διατελέσει συντονιστής της Διυπουργικής Επιτροπής Κύπρου για την υπογραφή και εφαρμογή του Μνημονίου Συναντίληψης για θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ με το Ηνωμένο Βασίλειο, συντονίζοντας κυβερνητικές δράσεις σε θέματα δικαιωμάτων και ισότητας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας.

Σε εθνικό επίπεδο, συνέβαλε ενεργά στη δικοινοτική συνεργασία ως μέλος της Τεχνικής Επιτροπής για Ανθρωπιστικά Θέματα, η οποία εργάζεται για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών ζητημάτων και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας στην Κύπρο.

Υπήρξε συνιδρυτής και πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος της Accept–ΛΟΑΤΙ Κύπρου (2012–2017), πρωτοστατώντας στη διοργάνωση του πρώτου Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου το 2014, που σηματοδότησε νέα εποχή κοινωνικών διεκδικήσεων. Παράλληλα υπηρέτησε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ILGA-Europe (2014–2018) στις Βρυξέλλες, συμβάλλοντας στη χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών για την ισότητα.

Ήταν Συντονιστής της Ομάδας Παραγωγής Πολιτικής για ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα και μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενισχύοντας τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής και τη χάραξη στρατηγικών του κόμματος σε ζητήματα κοινωνικής ισότητας.

Ο Κώστας ήταν απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής, καθώς και μεταπτυχιακού στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, με βαθμό Merit (διάκριση), από το Πανεπιστήμιο του Westminster στο Λονδίνο. Είχε επίσης δημοσιεύσει μελέτες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και σε διεθνή ινστιτούτα. Έζησε και εργάστηκε στο Λονδίνο για 10 χρόνια. Μιλά ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, ρωσικά και γαλλικά.

Με σταθερές αξίες την ισότητα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, εργάστηκε αδιάκοπα για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε πολίτης έχει φωνή και δικαιώματα.

Συλλυπητήρια και θλίψη από τον πολιτικό κόσμο

Την θλίψη του εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον θάνατο του Κώστα Γαβριηλίδη.

Αναλυτικά η γραπτή ανακοίνωση:

«Με θλίψη ενημερώθηκα για την απώλεια του Κώστα Γαβριηλίδη, συνιδρυτή της Accept Κύπρου, ο οποίος με τη δημόσια παρουσία και δράση του συνέβαλε ουσιαστικά στον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την κοινωνική συμπερίληψη στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η πορεία και η προσφορά του χαρακτηρίζονταν από συνέπεια, θάρρος και προσήλωση σε αρχές που ενίσχυσαν τη δημοκρατική ποιότητα της κοινωνίας μας και συνέβαλαν στην ενίσχυση κουλτούρας αποδοχής και αλληλοσεβασμού. Μέσα από τη δράση του, άνοιξε δρόμους συζήτησης και κατανόησης σε ζητήματα που αφορούν τον άνθρωπο και την αξιοπρέπεια του.

Εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του εκλιπόντος»

Την θλίψη της εξέφρασε η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ, Αννίτα Δημητρίου

Η ανακοίνωση του ΔΗ.ΣΥ.

«Με βαθιά οδύνη και θλίψη η ηγεσία, οι Βουλευτές και τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού πληροφορηθήκαμε τον αδόκητο θάνατο του Κώστα Γαβριηλίδη.

Ο Κώστας Γαβριηλίδης υπήρξε ένας νέος άνθρωπος με ενεργή και ουσιαστική παρουσία στα κοινά και ως μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Παράταξής μας. Ξεχώριζε, και θα τον θυμόμαστε πάντοτε, για την παρρησία, το ήθος και το θάρρος με τα οποία υπερασπιζόταν τις αρχές και τις αξίες του.

Πάντα στην πρώτη γραμμή, έδωσε τις δικές του μάχες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.

Η μνήμη και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανές».

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Κώστα Γαβριηλίδη, συνιδρυτή της Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου.

Ο Κώστας Γαβριηλίδης υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια τις αξίες της ισότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κυπριακή κοινωνία.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στην Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου.