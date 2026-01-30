Το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου διενεργεί έρευνα έπειτα από την εξαφάνιση περίπου 13,6 κιλών (30 λιβρών) ΤΝΤ κατά τη διάρκεια άσκησης του Μηχανικού Τμήματος στο πεδίο βολής Καλού Χωριού.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό όταν, μετά από αποτυχημένη απόπειρα πυροδότησης και αφού τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, οι εκπαιδευόμενοι πλησίασαν το σημείο και διαπίστωσαν ότι η εκρηκτική ύλη δεν βρισκόταν πλέον στη θέση της. Είχε προηγηθεί έλεγχος με drone, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι δεν είχε σημειωθεί έκρηξη, ενώ τηρήθηκε και ο προβλεπόμενος χρόνος αναμονής μίας ώρας πριν από την προσέγγιση.

Αμέσως ενημερώθηκαν η ηγεσία της Εθνικής Φρουράς, ο υπουργός Άμυνας και η Αστυνομία. Ο χώρος αποκλείστηκε και άρχισαν έρευνες, υπό την παρακολούθηση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς.

Οι αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα: είτε το υλικό να αφαιρέθηκε από άγνωστα πρόσωπα είτε να πυροδοτήθηκε ταυτόχρονα με άλλες εκρήξεις στο πλαίσιο της άσκησης, χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό. Το δεύτερο σενάριο συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες. Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρίστος Πιερή, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να σημειώθηκαν ταυτόχρονες εκρήξεις, χωρίς να διακριθεί ξεκάθαρα η συγκεκριμένη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στον εντοπισμό υπολειμμάτων ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να το επιβεβαιώσουν.

Πάντως, καμία εκδοχή δεν έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής.

Για λόγους ασφαλείας, η προγραμματισμένη άσκηση διακόπηκε, ενώ συνεχίζεται η ενδελεχής εξέταση του χώρου και η συλλογή στοιχείων από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.