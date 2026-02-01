H Πορτογαλία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά το καταστροφικό πέρασμα της καταιγίδας Κριστίν, με τις αρχές να προειδοποιούν για νέες έντονες βροχοπτώσεις. Περίπου 200.000 πολίτες παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες.

Δύο ακόμη άνδρες σκοτώθηκαν χθες, Σάββατο, σε ξεχωριστά περιστατικά, την ώρα που προσπαθούσαν να επισκευάσουν στέγες που είχαν υποστεί ζημιές από τους σφοδρούς ανέμους.

Στην πόλη Μπατάλια, κοντά στη Λαΐρια, ένας 73χρονος έπεσε από τη στέγη του σπιτιού του, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Ανάλογο δυστύχημα σημειώθηκε και στην Αλκβάσα, επίσης στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ερμίνιου Χοντρίγκες, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Απευθύνουμε έκκληση στον πληθυσμό να μην θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο προσπαθώντας να επιλύσει τέτοια προβλήματα χωρίς τεχνικές γνώσεις ή καλές συνθήκες ασφαλείας», τόνισε ο ίδιος.

Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έχει θέσει ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα σε κατάσταση συναγερμού ενόψει νέου κύματος ισχυρών βροχοπτώσεων έως και αύριο, Δευτέρα. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις για την εξέλιξη των φαινομένων.

Εκτεταμένες ζημιές και προειδοποιήσεις για πλημμύρες

Η καταιγίδα Κριστίν, που έπληξε τη χώρα τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και κατοικίες. Οι ισχυροί άνεμοι και οι καταρρακτώδεις βροχές ξερίζωσαν περίπου 5.800 δέντρα σε διάφορες περιοχές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησαν 34 επιχειρήσεις διάσωσης στην ξηρά και 17 στη θάλασσα, σύμφωνα με τις αρχές. Με τα εδάφη ήδη κορεσμένα και τα ποτάμια φουσκωμένα, η πολιτική προστασία προειδοποιεί για τον κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών, κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων.

Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ο διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρισμού E-redes ανακοίνωσε ότι περίπου 98.000 πελάτες εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτροδότηση το απόγευμα του Σαββάτου, κυρίως στο κεντρικό τμήμα της χώρας και ιδιαίτερα στην περιοχή της Λαΐρια.

Η καταιγίδα προκάλεσε την πτώση στύλων υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα σοβαρές βλάβες στο δίκτυο. Γεννήτριες χρησιμοποιούνται προσωρινά για την τροφοδοσία νοσοκομείων, εγκαταστάσεων ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών.