Τραγικό πνιγμό βρήκε η 13χρονη Oliwia Wojnowska από την Πολωνία στην Μάλτα, όταν μεγάλα κύματα την παρέσυραν στη θάλασσα στον κόλπο Paradise.

Η σορός της 13χρονης ανασύρθηκε από δύτες από τον πυθμένα της θάλασσας, όπου βρέθηκε παγιδευμένη σε βράχους.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η οικογένεια παρακολουθούσε τη φουρτουνιασμένη θάλασσα από πεζόδρομο, πίσω από κάγκελα.

Τραγικό τέλος είχε για ένα 13χρονο κορίτσι από την Πολωνία οι οικογενειακές του διακοπές στη Μάλτα, όταν παρασύρθηκε από μεγάλα κύματα και πνίγηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον κόλπο Paradise, στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Η 13χρονη Oliwia Wojnowska βρισκόταν με την οικογένειά της σε πεζόδρομο, πίσω από κάγκελα, παρακολουθώντας τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, όταν οι ισχυροί κυματισμοί τους παρέσυραν. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η σορός της βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (29 Ιανουαρίου 2026).

Το σώμα του παιδιού εντοπίστηκε παγιδευμένο ανάμεσα σε βράχους στον πυθμένα της θάλασσας και ανασύρθηκε από δύτες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο 49χρονος πατέρας και ο 17χρονος αδελφός της παρασύρθηκαν επίσης από τα κύματα, ωστόσο κατάφεραν να αναδυθούν και να κολυμπήσουν προς ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση διάσωσης και ανάσυρσης

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μάλτας ανέφερε ότι στις 10:28 το πρωί δύο δύτες εντόπισαν το πτώμα κατά τη διάρκεια των ερευνών. Ο Αστυνομικός Διευθυντής ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και το θύμα μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Τμήμα για περαιτέρω εξετάσεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 διασώστες από πέντε σταθμούς του Σώματος Πολιτικής Προστασίας, με τη συνδρομή θαλάσσιων μέσων, πέντε οχημάτων διάσωσης και εναέριας υποστήριξης. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας (AFM) παρείχαν δύτες, ελικόπτερο και επιτήρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Oliwia Wojnowska, a 13-year-old Polish girl, tragically lost her life after being swept away by powerful waves at Ċirkewwa on Monday evening.https://t.co/O1ooc8S9Vy#LovinMalta #Malta — Lovin Malta (@LovinMalta) January 28, 2026

Η σορός της 13χρονης εντοπίστηκε περίπου 41 ώρες μετά την εξαφάνισή της. Οι έρευνες είχαν διακοπεί κατά τη διάρκεια της νύχτας και συνεχίστηκαν με το πρώτο φως της ημέρας.

Συλλυπητήρια και ακραία καιρικά φαινόμενα

Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας της Μάλτας εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια της άτυχης μαθήτριας, υπογραμμίζοντας τη συγκίνηση που προκάλεσε η τραγωδία.

Η νότια Μεσόγειος πλήττεται τον τελευταίο μήνα από έντονες καταιγίδες, που έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε υποδομές σε Μάλτα, Σικελία και Σαρδηνία.