Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Μάλτα με το πέρασμα της καταιγίδας «Χάρι» να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Όπως αναφέρουν οι Times of Malta, η καταιγίδα σάρωσε το νησί για περισσότερες από 24 ώρες, μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης, με αποτέλεσμα την ανακατεύθυνση και ακύρωση πτήσεων και δρομολογίων πλοίων, το ξερίζωμα δεκάδων δέντρων και την καταστροφή προσόψεων καταστημάτων.

Με το χειρότερο μέρος της καταιγίδας να έχει περάσει μέχρι την Τετάρτη το πρωί, η Αρχή για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία ανακοίνωσε ότι οι εργασίες σε εξωτερικούς χώρους μπορούν πλέον να ξαναρχίσουν. Ωστόσο, οι εργασίες κοντά στην ακτή ή τη θάλασσα «παραμένουν επικίνδυνες και πρέπει να αποφεύγονται».

Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ανταποκριθεί σε περισσότερα από 180 περιστατικά, ενώ ο στρατός κλήθηκε να βοηθήσει πλοία που αντιμετώπιζαν δυσκολίες λόγω της θαλασσοταραχής.

Σε βίντεο διακρίνεται η στιγμή που κύματα βγαίνουν στη στεριά και άλλα να μπαίνουν μέσα σε σπίτια προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Massive waves during Storm Harry hit Marsascala, Malta 🇲🇹 (20.01.2026) pic.twitter.com/xBKDktxS4F — Disaster News (@Top_Disaster) January 21, 2026

Ψηλά κύματα χτύπησαν την ακτογραμμή, κυρίως τις πόλεις Μπιρζεμπούγκα, Μαρσασκάλα, Σιλέμα και Σεντ Τζούλιανς καθώς οι άνεμοι έφτασαν τα 104 χιλιόμετρα ανά ώρα σε μετεωρολογικό σταθμό της Βαλέτας.