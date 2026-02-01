Η κατάσταση στον Παναθηναϊκό είναι ιδιαίτερα τεταμένη μετά την ήττα από τον Άρη, με την ομάδα να εμφανίζει σοβαρά προβλήματα τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην Euroleague. Στην Ελλάδα, η ήττα αυτή απομακρύνει τον Παναθηναϊκό από το πλεονέκτημα έδρας και φέρνει έντονο προβληματισμό για τη συνέχεια της Stoiximan GBL. Στην Euroleague, η ομάδα έχει καταγράψει νίκες με οριακή διαφορά, γεγονός που δείχνει ότι η συνολική εικόνα στο παρκέ δεν είναι πειστική.

Η εμφάνιση στο «Nick Galis Hall» απέναντι στον Άρη προκάλεσε ανησυχία, με τους παίκτες να μην καταφέρνουν να σταθεροποιήσουν την απόδοσή τους και να δείχνουν έλλειψη συγκέντρωσης στα κρίσιμα σημεία.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε άμεσα μετά το τέλος της αναμέτρησης, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την εικόνα της ομάδας. Ζήτησε από παίκτες και προπονητικό επιτελείο να αναλάβουν τις ευθύνες τους και τόνισε την ανάγκη σεβασμού προς το μέγεθος και την ιστορία του συλλόγου. Υπογράμμισε ότι όλοι όσοι βρίσκονται στον Παναθηναϊκό πρέπει να κατανοούν το βάρος της φανέλας που φορούν, ειδικά σε ένα ρόστερ με υψηλό μπάτζετ.

Παράλληλα, ο Εργκίν Αταμάν βρέθηκε υπό πίεση κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν αποβλήθηκε, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ένταση και τη δυσκολία της τρέχουσας περιόδου για την ομάδα. Η διοίκηση πλέον καλείται να βρει τρόπους να σταθεροποιήσει την απόδοση των παικτών και να αποκαταστήσει την ψυχολογία της ομάδας ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη.