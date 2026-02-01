Η εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο «Nick Galis Hall» κόντρα στον Άρη μόνο ανησυχία μπορούσε να προκαλέσει. Οι «πράσινοι» γνώρισαν μια ήττα εκτός προγράμματος από τον Άρη, αποτέλεσμα που ουσιαστικά τους απομακρύνει από το πλεονέκτημα έδρας στη δεύτερη φάση της Stoiximan GBL και φέρνει έντονο προβληματισμό ενόψει της συνέχειας.

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έκρυψε την οργή του. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω τοποθετήσεών του στα social media, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς παίκτες και προπονητικό επιτελείο, ζητώντας από όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους άμεσα.

Σε έντονο ύφος, έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού προς το μέγεθος και την ιστορία του συλλόγου, τονίζοντας πως όποιος βρίσκεται στον Παναθηναϊκό οφείλει να γνωρίζει το βάρος της φανέλας που φορά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν δέχεται καμία δικαιολογία, υπογραμμίζοντας ότι ένα ρόστερ με τόσο υψηλό μπάτζετ δεν μπορεί να παρουσιάζει τέτοια εικόνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)