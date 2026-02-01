Ο Άρης «ξέρανε» τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδρειο, παίρνοντας μια σπουδαία νίκη με 102-95, ενώ το ματς έληξε στη κανονική διάρκεια με 87-87.
Έξαλλος ο Αταμάν, αποβλήθηκε λίγο μετά τα μέσα της τέταρτης περιόδου, καθώς μπήκε στο παρκέ και διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στον Χολμς. Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού, οι Πράσινοι έπεσαν στο 14-2 και χάνουν ουσιαστικά το πλεονέκτημα έδρας.
«Μονομαχία» ανάμεσα στις δύο ομάδες στο πρώτο μέρος
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με τους Όσμαν, Χολμς, Γκραντ, Τολιόπουλο και Χουάντσο στο αρχικό σχήμα. Ο Άρης είχε στην πεντάδα τους Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς, Νουά, Άντζουσιτς, και Κουλμπόκα.
Οι Πράσινοι άνοιξαν το σκορ με τον Χόλμς, ο οποίος έκανε το 2-0, αλλά ο Αυτοκράτορας ισοφάρισε γρήγορα σε 2-2 με τον Αντετοκούνμπο. Οι δύο ομάδες «μονομάχησαν» στο πρώτο μέρος και υπήρξαν διαδοχικές εναλλαγές στα ηνία στο προβάδισμα.
Ο Άρης κατόπιν, απάντησε με τον Τζόουνς ο οποίος ισοφάρισε με δίποντο για το 19-19 και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους Πράσινους να είναι μπροστά με 23-22, χάρη σε δίποντο του Γκραντ.
Ανάλογη εικόνα, είχε και η δεύτερη περίοδος, στην έναρξη ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με +8, (30-22). Έπειτα, με βολές αλλά και φλόουτερ του Νουά, ο Άρης μείωσε σε
Ακολούθως, υπήρξαν ξανά διαδοχικές εναλλαγές στο προβάδισμα, με τον Μήτρου λονγκ να ευστοχεί λίγο πριν το φινάλε της δεύτερης περιόδου σε τρίποντο για το 42-40 του Άρη και τον Ρογκαβόπουλο στη συνέχεια να ισοφαρίζει για το 42-42, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.
Καταιγιστικός ο Άρης στην τρίτη περίοδο
Ο Άρης παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ στην έναρξη της τρίτης περιόδου, κατόρθωσε να ανατρέψει την εικόνα και να περάσει μπροστά με τρίποντο του Τζόουνς για το 51-50.
Οι γηπεδούχοι ακολούθως, έχτισαν «μαξιλαράκι ασφαλείας» με κάρφωμα του Αντετοκούνμπο και δίποντο του Χάρελ για το +9 και το 59-50, οι Πράσινοι μείωσαν στη συνέχεια με τρίποντο του Γκραντ για το 59-53.
Όμως, ο Αυτοκράτορας ήταν καταιγιστικός στην τρίτη περίοδο και το δεκάλεπτο έκλεισε με προβάδισμα των γηπεδούχων για το 63-56.